Dove vedere il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, Australian Open. In bilico alcune esibizioni

Ha preso il via quest’oggi il lungo percorso del tennis mondiale. Si prospetta un’annata particolarmente impegnativa per giocatori e giocatrici e in Australia si è dato il via alle danze. La United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, ha rappresentato il primo tassello. Fino all’11 gennaio le compagini coinvolte si daranno battaglia per la conquista del titolo e per i tennisti anche punti ATP e WTA in palio. Una competizione che godrà della copertura televisiva di SuperTennis HD e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

A seguire ci saranno i tornei ATP e WTA che si divideranno la torta, come si suol dire. Dal 5 all’11 gennaio gli eventi 250 di Brisbane e di Hong Kong terranno banco. Appuntamenti che saranno seguiti in tv da Sky Sport e in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Lo stesso discorso riguarda anche i tornei della settimana successiva (12-17 gennaio), ovvero ad Adelaide e ad Auckland, con la medesima copertura tv e streaming.

Per quanto concerne il circuito femminile, si giocherà ad Auckland e a Brisbane dal 5 all’11 gennaio e SuperTennis HD e Sky Sport garantiranno la trasmissione tv/streaming. Stessa storia, stesso mare per il 500 di Adelaide e il 250 di Hobart dal 12 al 17 gennaio.

Gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), primo Slam della stagione, andranno in onda in streaming su Eurosport/Discovery+ e su DAZN, in relazione sia al circuito maschile che femminile. Da capire, invece, la situazione sulle varie esibizioni che precederanno il Major di Melbourne. Il 10 gennaio è prevista l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul (Corea del Sud), ma non è dato sapere ancora se ci sarà o meno una copertura tv/streaming.

Lo stesso “problema” si lega all’Australian Open Opening Week 2026 (13-16 gennaio), una quattro-giorni di eventi in cui ci saranno alcuni match di esibizione e un format del tutto particolare, ossia il Million Dollar 1 Point Slam con Sinner e Alcaraz coinvolti. Relativamente all’altro evento non ufficiale, il Kooyong Classic (13-15 gennaio), in cui è già nota la copertura televisiva di SuperTennis. Ai nastri di partenza ci saranno anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.

Riepilogando schematicamente:

TENNIS IN TV A GENNAIO

ATP

2-11 gennaio

United Cup – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis Tv.

5-11 gennaio

ATP 250 Brisbane – Diretta tv sui canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

ATP 250 Hong Kong – Diretta tv sui canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12-17 gennaio

ATP 250 Adelaide – Diretta tv sui canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

ATP 250 Auckland – Diretta tv sui canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open – Diretta streaming su Eurospor1 e 2 HD, Discovery+ e su DAZN.

WTA

2-11 gennaio

United Cup – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis Tv.

5-11 gennaio

WTA 250 Auckland – Diretta tv sui canali di Sky Sport, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

WTA 500 Brisbane – Diretta tv sui canali di Sky Sport, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

12-17 gennaio

WTA 500 Adelaide – Diretta tv sui canali di Sky Sport, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

WTA 250 Hobart – Diretta tv sui canali di Sky Sport, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open – Diretta streaming su Eurospor1 e 2 HD, Discovery+ e su DAZN.

ESIBIZIONI

Sabato 10 gennaio (orario italiano)

Ore 08:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz a Seul (Corea del Sud) – Da definire la copertura tv/streaming.

13-15 gennaio

Kooyong Classic a Melbourne – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix (da definire lo schedule dei singoli match)

Martedì 13 gennaio (orari italiani) – Australian Open Opening Week 2026

Ore 07.00 Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti alla Rod Laver di Melbourne (Australia) – Da definire la copertura tv/streaming.

Mercoledì 14 gennaio (orario italiano) – Australian Open Opening Week 2026

07:00 Million Dollar 1 Point Slam alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) – Da definire la copertura tv/streaming.

Giovedì 15 gennaio (orari italiani) – Australian Open Opening Week 2026

Ore 07.00 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur alla Rod Laver di Melbourne (Australia) – Da definire la copertura tv/streaming.

Venerdì 16 gennaio (orari italiani) – Australian Open Opening Week 2026

Ore 07.00 Jannik Sinner vd Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne (Australia) – Da definire la copertura tv/streaming.