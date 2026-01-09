Dopo l’Europa, doppio big match nella 19ma di A1 femminile: Chieri sfida Conegliano, Scandicci passa da Busto

La 19ª giornata della Serie A1 di volley femminile, sesta del girone di ritorno, arriva in un momento delicato e affascinante della stagione, all’incrocio tra il campionato e una settimana di Coppe Europee vissuta dall’Italia tra luci e ombre. Un turno che propone subito due big match di altissimo livello, Reale Mutua Fenera Chieri ’76–Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio–Savino Del Bene Scandicci, sfide che mettono di fronte quattro delle prime cinque forze del torneo e che possono incidere in maniera significativa sugli equilibri dell’alta classifica.

Il confronto tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intera giornata. Chieri, terza con 40 punti, arriva all’appuntamento dopo una settimana intensa, culminata con il successo al tie-break in CEV Cup contro Nancy, segnale di solidità mentale e di profondità del roster. Le piemontesi stanno vivendo una stagione di altissimo profilo, costruita su equilibrio, qualità al servizio e capacità di soffrire, come dimostrato anche nell’ultima vittoria a Bergamo. Di fronte, però, c’è una Conegliano che continua a viaggiare a ritmi impressionanti: capolista con 49 punti, reduce dal successo in Champions League a Łódź e dalla vittoria su Novara nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Santarelli resta il riferimento tecnico assoluto della Serie A1, capace di alzare il livello nei momenti chiave e di colpire con continuità grazie a un arsenale offensivo senza eguali. Per Chieri è una sfida che vale soprattutto come misuratore di ambizioni, per Conegliano l’ennesimo banco di prova nella gestione di un primato sempre più solido.

Non meno affascinante è la sfida dell’E-Work Arena tra Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci, due squadre che arrivano all’appuntamento con umori e necessità differenti. Scandicci è seconda in classifica con 46 punti, ma reduce da una settimana europea amara, con la sconfitta interna contro il VakifBank in Champions League che ha lasciato qualche scoria. Le toscane restano però una delle squadre più complete del campionato e hanno dimostrato nell’ultimo turno, con il netto successo su San Giovanni in Marignano, di avere mezzi e alternative per reagire immediatamente. Busto Arsizio, invece, vive una stagione più complessa: il pesante ko per 3-0 subito a Vallefoglia ha evidenziato limiti soprattutto nella gestione dei finali di set, ma la gara casalinga contro una big rappresenta un’occasione per ritrovare compattezza e fiducia, provando a muovere una classifica che resta corta nella zona centrale.

Alle spalle dei riflettori principali, la giornata offre comunque contenuti rilevanti. Numia Vero Volley Milano, quarta con 40 punti, torna davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta europea sul campo dell’Eczacıbaşı, chiamata a ritrovare certezze emotive oltre che tecniche. L’avversaria è Bartoccini-Mc Restauri Perugia, fanalino di coda, ma profondamente rinnovata in settimana: la società umbra ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la squadra a Micoli dopo l’esonero di Giovi, e ha risolto il contratto con Williams in attesa dell’arrivo di Malual dal Monviso. Una Perugia in piena ricostruzione, che arriva dalla sconfitta contro Cuneo e che a Monza cercherà soprattutto segnali di reazione e identità, contro una Milano che resta largamente favorita ma chiamata a non sottovalutare il contesto.

Sabato sera, al Palasport di Cervia, riflettori accesi su Omag-Mt San Giovanni In Marignano–Cbf Balducci Hr Macerata, match che mette in palio punti pesanti nella parte bassa della classifica. Le romagnole, attualmente penultime con 10 punti, arrivano da un periodo complicato e dal 3-0 subito a Scandicci, ma in casa cercheranno una prova di orgoglio per muovere una graduatoria che rischia di farsi severa. Macerata, decima con 19 punti, ha invece incassato nell’ultimo turno il 3-0 da Milano e ha bisogno di continuità per non perdere contatto con la zona centrale: l’obiettivo è tornare a fare risultati sfruttando maggiore solidità nei momenti chiave, perché contro una diretta concorrente la partita può valere più del semplice bottino di giornata.

Grande attenzione anche alla sfida tra Il Bisonte Firenze e Honda Cuneo Granda Volley, due squadre coinvolte nella lotta per evitare le ultime posizioni. Firenze arriva dal successo esterno contro Monviso, una vittoria pesante che ha ridato ossigeno alla classifica, mentre Cuneo è reduce dal colpo esterno proprio a Perugia, risultato che ha confermato la capacità della squadra di Salvagni di essere competitiva nei momenti chiave. Un match che vale punti pesantissimi e che potrebbe indirizzare in modo sensibile la corsa salvezza.

A completare il quadro c’è Bergamo–Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, confronto tra due squadre in salute. Vallefoglia, sesta con 32 punti, arriva da una settimana perfetta, con il successo in Challenge Cup contro il Fatum Nyíregyháza e il netto 3-0 rifilato a Busto Arsizio, confermando una crescita costante e una grande solidità collettiva. Bergamo, invece, pur occupando una posizione più arretrata, ha dimostrato contro Chieri di poter competere ad alto livello, sfiorando una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme. Una partita che promette equilibrio e intensità.