Dopo la Coppa Italia torna la serie A1 femminile: Chieri-Scandicci il big match, Conegliano ospita Macerata

Torna il campionato con la 22ª giornata della Serie A1 dopo una settimana ad altissima intensità tra Final Four di Coppa Italia e impegni continentali. Il successo di Conegliano nella Coppa Italia, conquistata con un netto 3-0 in finale contro Scandicci, ha ribadito le gerarchie al vertice, ma allo stesso tempo ha lasciato inevitabili scorie fisiche e mentali su molte delle squadre impegnate anche nelle coppe europee, rendendo questo turno particolarmente insidioso.

Il programma si apre sabato sera a Cuneo, dove la Honda Cuneo Granda Volley ospita la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Le piemontesi, undicesime con 20 punti, sono reduci dal 3-0 subito a Milano nell’ultimo turno, ma al Pala Sport cercano continuità per allontanarsi dalla zona più calda. Busto Arsizio, ottava con 24 punti, arriva invece dalla dolorosa sconfitta al tie-break contro Monviso, un passo falso che ha riaperto completamente la lotta nella parte bassa della classifica. La gestione dei momenti chiave e la capacità di reggere la pressione saranno determinanti.

Domenica pomeriggio spazio a Wash4green Monviso Volley – Omag-Mt San Giovanni in Marignano, una partita che profuma di spareggio salvezza anticipato. Monviso, dodicesima con 17 punti, ha mostrato segnali incoraggianti espugnando Busto Arsizio nello scorso weekend, confermando una crescita costante sul piano del gioco. San Giovanni, appaiata in classifica, arriva invece dal convincente 3-0 casalingo contro Firenze, risultato che ha ridato fiducia a un gruppo che aveva sofferto a lungo nella prima parte di stagione. In palio c’è molto più di una semplice vittoria, perché i punti valgono doppio nello scontro diretto.

Grande attesa al Pala Gianni Asti per Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci, una delle sfide di cartello del turno. Chieri, quarta con 47 punti, arriva da una settimana estremamente positiva: dopo il successo in campionato a Macerata, le piemontesi hanno conquistato anche un prestigioso 3-0 sul campo del Levallois Paris, centrando la qualificazione alla final phase di CEV Cup. Scandicci, seconda in classifica, deve invece smaltire le energie spese nella Final Four di Coppa Italia, ma ha risposto con personalità in Champions League, imponendosi 3-0 ad Alba Blaj. Sfida che vale tantissimo in chiave podio, e che misura la profondità delle due rose.

A Perugia, la Bartoccini-Mc Restauri ospita Bergamo in una gara cruciale per la corsa salvezza. Le umbre restano ultime con 12 punti e arrivano dal netto 0-3 subito a Novara, mentre Bergamo, nona, ha mostrato segnali alterni e deve difendere un margine non ancora rassicurante sulla zona rossa. Partita ad alta tensione, dove l’aspetto emotivo potrebbe incidere quanto quello tecnico.

Al Pala BigMat, Il Bisonte Firenze affronta la Numia Vero Volley Milano. Le toscane, settime con 24 punti, sono reduci dal 3-0 subito a San Giovanni in Marignano, mentre Milano arriva con grande fiducia dopo la vittoria europea 3-1 sul campo dell’Olympiacos, che ha confermato la solidità del gruppo anche lontano dall’Italia. Le lombarde, terze in classifica, vogliono restare agganciate al vertice, mentre Firenze cerca punti per blindare la permanenza in A1. Pronostico chiuso, ma gara da interpretare con attenzione.

Incontro interessante in scena al Palaverde, dove la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospita la Cbf Balducci Hr Macerata. Le venete, leader indiscusse con 57 punti, arrivano da una settimana perfetta: prima il trionfo in Coppa Italia, poi il successo europeo 3-0 sul campo dello Ziraat, che ha confermato il dominio anche in Champions League. Macerata, decima, è reduce dal 1-3 interno contro Chieri e cerca punti per tenere a distanza la zona salvezza, ma l’impegno resta estremamente complesso.

Chiude il programma domenica sera a Pesaro la sfida tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Igor Gorgonzola Novara. Vallefoglia, sesta con 34 punti, arriva da una settimana esaltante sul piano europeo, grazie al 3-0 esterno a Gran Canaria nell’andata dei quarti di CEV Cup, che ha dato ulteriore fiducia al gruppo marchigiano. Novara, quinta, ha invece confermato il proprio valore in Champions League superando 3-1 il PGE Budowlani Łódź, dopo aver liquidato Perugia in campionato. Sfida equilibrata, che può incidere in modo significativo sulla griglia playoff.