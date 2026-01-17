Dominik Paris, bicchiere mezzo pieno: “La caviglia meglio, peccato per i centesimi”

Dominik Paris al momento è sesto nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e non nasconde la propria delusione ai microfoni di Rai Sport HD, ai quali analizza a caldo la gara.

L’azzurro sa perfettamente cosa non ha funzionato, facendolo scivolare fuori dalla top 3, centrata poi dal compagno di squadra Giovanni Franzoni: “Pensavo di sciare un po’ meglio, per un pelo non sono sul podio, ho sbagliato un po’ troppo la Kernen-S, poi ho cercato di recuperare, ma Odermatt è andato più veloce“.

In questi giorni Dominik Paris ha fatto preoccupare per le condizioni fisiche, accusando qualche problemino, che al momento però appare superato: “La caviglia è andata abbastanza bene, si è visto che ho appoggiato anche il piede, adesso un po’ di riposo“.