Domenica da incubo per l’Italia: Patrick Baumgartner si cappotta ad Altenberg, le ultime novità

Patrick Baumgartner ha commesso molteplici errori nella fase iniziali della prima manche della gara di bob a 4 ad Altenberg, prova valida per la Coppa del Mondo. L’azzurro ha faticato a tenere la linea ideale sul budello tedesco e il mezzo è andato a sbattere più volte sulle pareti di ghiaccio laterali, tanto che dopo 42 secondi di gara erano già attardati di 1.99 dall’equipaggio del padrone di casa Francesco Friedrich. Quattro secondi dopo quel rilevamento cronometrico, mentre si stava affrontando un esigente tratto tecnico, il bob si è cappottato.

Il pilota Baumgartner e i tre frenatori (Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti) sono così finiti con la testa sul ghiaccio e sono scivolati per una dozzina di secondi, tagliando il traguardo con il tempo di 59.30 e accusando un ritardo di 4.71 dal quartetto tedesco guidato da Johaness Lochner (per completezza di cronaca). Un incidente che non ci voleva quando mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio.

L’auspicio è che gli azzurri possano recuperare al meglio in vista dei Giochi e delle attesissime gare sulla pista di Cortina d’Ampezzo. Lorenzo Bilotti ci ha informato che stanno abbastanza bene, anche se Mircea ha accusato dei dolori alle costole e si dovrà sottoporre a una risonanza magnetica, poi gli azzurri rientreranno in Italia per proseguire la marcia di avvicinamento verso la rassegna a cinque cerchi. Nel corso di questa stagione Baumgartner e compagni sono stati terzi a Innsbruck e quarti a St. Moritz e Lillehammer (due volte) nel bob a 4, mentre nel bob a 2 non si era andati oltre la quinta piazza di Sigulda.

AGGIORNAMENTO ORE 17.36: la squadra ci informa che, seppure ammaccati, pare che stiano tutti bene.