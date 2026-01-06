Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Hong Kong: ranking e precedenti

Si avvicina il momento dell’esordio di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Hong Kong: l’azzurro è accreditato della testa di serie numero 1 del torneo, e per questo motivo ha usufruito di un bye al primo turno, potendo così esordire direttamente agli ottavi di finale.

A sfidare domani l’azzurro sarà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha sconfitto all’alba italiana il transalpino Valentin Royer, battuto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco. I break decisivi in favore del sudamericano sono giunti nel game d’apertura del primo set e nell’undicesimo gioco della seconda partita.

L’argentino si trova attualmente al numero 57 del mondo, mentre Musetti è il numero 7 ATP, ed inoltre ha vinto i due precedenti, giocati entrambi lo scorso anno: l’azzurro si è imposto dapprima nei 32mi di Madrid per 7-6 (3) 6-2 e poi negli ottavi di Vienna per 6-3 6-4.

PRECEDENTI MUSETTI-ETCHEVERRY (2-0)

2025 Lorenzo Musetti Vienna Round of 16 Indoor Hard 6-3 6-4

2025 Lorenzo Musetti ATP Masters 1000 Madrid Round of 64 Outdoor Clay 7-6 (3) 6-2