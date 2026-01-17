Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecnici

Christof Innerhofer ha preso parte a quattro Olimpiadi Invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l’argento in discesa libera e il bronzo nell’ormai defunta super combinata), PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Stiamo parlando di un faro dello sci alpino italiano, un atleta esemplare in termini agonistici e umani, un punto di riferimento in seno alla squadra tricolore da ormai due decenni: ha esordito in Coppa del Mondo il 12 novembre 2006 nello slalom (sic!) di Levi, ha conquistato il primo podio e la prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante il 28 dicembre 2008 nella discesa libera di Bormio, è salito sul podio in ben diciotto occasioni e ha fatto suonare l’Inno di Mameli sei volte.

Campione del Mondo in superG nel 2011 (nella rassegna iridata di Garmisch si mise al collo anche il bronzo in discesa libera e l’argento in super combinata), a 41 anni (compiuti lo scorso 17 dicembre) continua a stringere i denti e a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nella stagione in corso di svolgimento ha conseguito due piazzamenti in top-10 in Coppa del Mondo: sesto nel superG della Val Gardena e decimo nella discesa libera di Wengen, disputata nella giornata odierna (si è presentato al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37). La prestazione di lusso firmata sull’iconica pista del Lauberhorn rappresenta a tutti gli effetti uno squillo: l’altoatesino meriterebbe la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Partecipare a cinque edizioni consecutive dei Giochi è un’impresa per pochi eletti e Christof Innerhofer lo meriterebbe per abnegazione, resilienza e risultati conseguiti in pista. Non sarebbe una chiamata platonica, ma guadagnata sulla neve e sarebbe un modo per celebrare un riferimento dell’intero movimento. Al momento, però, il 41enne figura al quinto posto nella classifiche di superG (dietro a Franzoni, Paris, Guglielmo Bosca, Casse) e di discesa libera (dietro a Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse).

Si potrebbe profilare un ballottaggio con Guglielmo Bosca per un eventuale posto in superG? Le gare di settimana prossima a Kitzbuehel (superG il 23 gennaio e discesa libera il 24 gennaio) saranno nei fatti decisivi nella corsa verso i Giochi, dopo le due prove sulla Streif (l’Università dello sci alpino, dove Innerhofer fu terzo nel superG del 2013 e secondo in quello del 2017) sapremo se un highlander assoluto dello sport italiano avrà raggiunto l’obiettivo per cui sta lavorando alacremente e con tutto il cuore.