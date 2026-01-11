Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”

Daniil Medvedev comincia molto bene il nuovo anno e vince l’ATP 250 di Brisbane, proiettandosi con ottimismo verso gli Australian Open 2026 dopo una stagione a dir poco fallimentare nei Major. Il tennista russo, ex numero 1 al mondo, sembra aver ritrovato finalmente delle sensazioni positive in campo dopo il lavoro svolto nell’off season invernale come dimostra il livello evidenziato per tutta la settimana tra cui il successo odierno in finale sullo statunitense Brandon Nakashima per 6-2 7-6.

“Cercherò di fare del mio meglio. Certo, il finale di 2025 è stato molto buono, ho fatto i quarti di finale sei volte su sette, delle semifinali e due titoli. So che se gioco bene non ci sono molti giocatori che possono battermi facilmente; è vero che puoi sempre trovare il rivale che gioca il match della vita e ti estromette, oppure Carlos o Jannik o Zverev che ti battono, ma sono contento per il mio gioco, per la vittoria e non vedo l’ora di fare di più“, ha detto Medvedev in conferenza stampa.

Sulle principali differenze rispetto al 2025: “È cambiato il team. Non è l’unica ragione, ma lo scorso anno la situazione è stata un po’ turbolenta. Non ho ancora affrontato uno Slam con la nuova squadra ma la cosa più importante è come mi sto esprimendo in campo. Se uscirò al primo turno giocando così ne rimarrò sorpreso e mi dirò che andrà meglio la prossima volta“.

Sulla gestione delle emozioni in campo: “La cosa cui tengo di più è rimanere fedele a me stesso. Dico e faccio cose sbagliate, poi domando scusa ma io sono così, ho bisogno delle mie emozioni. D’altro canto quando esagero so che pagherò in termini di energie spese e di concentrazione; ho sempre detto che è meglio stare calmi ma a volte non ne sono capace. Comunque sono felice di esserci riuscito qui, penso che tra i tanti appassionati nel mondo ci sarà chi ama il Medvedev calmo e chi ama il Medvedev arrabbiato“.

Il 29enne nativo di Mosca ha commentato così infine il curioso dato statistico che lo riguarda (22 titoli ATP vinti in altrettante diverse località): “Non lo so. Sai che c’è? Non mi do mai obiettivi ma ora lo faccio, voglio finalmente rivincere un titolo. Magari a Melbourne ne aggiungo uno nuovo ma quest’anno voglio vincere per la seconda volta un torneo, e se ci riesco magari un giorno mi ritirerò dal tennis proprio in quella città“.