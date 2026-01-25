Daniil Medvedev saluta gli Australian Open 2026: asfaltato in 3 set da Tien

A Melbourne il russo Daniil Medvedev sperava di pareggiare i conti con l’americano Learner Tien, ma il quarto incrocio tra i due ha avuto un solo padrone: Tien. Lo scorso anno, sulla terra dei canguri, era stato l’americano a sorridere in un match vibrante; questa volta, però, la partita è stata a senso unico.

Il numero 29 del mondo ha dominato dall’inizio alla fine, vincendo 6-4, 6-0, 6-3 in appena 1 ora e 40 minuti, approfittando di un Medvedev visibilmente scarico dopo il successo in rimonta contro l’ungherese Fabian Marozsan. Per il giovane Tien è la prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam, dove affronterà il finalista del 2025, Alexander Zverev.

Nel primo set, Medvedev parte subito in salita, costretto a inseguire dopo un break iniziale. Tien sfrutta la sua mano sinistra per disegnare traiettorie precise e punge continuamente il rovescio del russo. Il 6-4 finale è la logica conseguenza.

Il secondo set è un autentico monologo dello statunitense. Il russo sparisce dal campo, subendo ogni turno di servizio senza opporre resistenza. Il bagel inflitto da Tien parla da sé.

Anche nel terzo set, Tien mantiene il pieno controllo, estendendo la serie a 11 game consecutivi e infliggendo un’umiliante lezione al moscovita. Medvedev prova a reagire con un contro-break nel sesto gioco, ma lo statunitense non si lascia scalfire e chiude 6-3, calando il sipario.

Le statistiche raccontano la netta superiorità di Tien: 26% dei punti vinti da Medvedev con la seconda di servizio contro il 67% dell’americano e un rapporto vincenti/gratuiti di 15/30 per il russo e 33/16 per Tien