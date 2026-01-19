Daniele Inzoli: “Amo la velocità, oltre al salto il lungo. Punto a superare gli 8 metri”

Daniele Inzoli è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giovanissimo saltatore in lungo classe 2008 ha toccato diversi argomenti punto il mirino anche e soprattutto sugli obiettivi futuri.

L’atleta, fratello di Francesco, inizia il suo racconto da un tribolato 2025: “Sicuramente ho vissuto una stagione tempestata da determinate sfortune ed eventi che hanno condizionato tutto. Già nella stagione indoor ho avuto diversi problemi, con una pesante influenza, che mi hanno portato a saltare la preparazione. Poi mi sono presentato ai Campionati Assoluti e ho vinto con il mio nuovo personale a 7.93. Per il resto ho disputato pochissime gare per colpa di tante sfortune. Nella parte all’aperto ho avuto un problema al piede a Tampere nel corso degli Europei, poi un problema al bicipite femorale con una lesione importante tra giugno e luglio. Sono riuscito a rimettermi in sesto ma non è stato facile”.

Cos’è successo a Tampere? “In occasioni degli Europei e l’ultimo salto delle qualificazioni, staccando ho colpito la tavoletta. Ho subito provato un dolore al tallone ma pensavo fosse tutto ok. Il mattino della gara invece non riuscivo quasi a camminare. Sono andato al campo e, dopo i primi 2 salti, mi sentivo bene, poi però il dolore è aumentato piano piano e ho capito che era qualcosa di importante che mi condizionava. Da quel momento è stato solo un decrescendo di prestazioni, ma l’argento è arrivato”.

Dopo tante difficoltà, come sta procedendo la preparazione in vista del 2026? “Incrociando le dita finalmente sono stato in grado di terminare una preparazione invernale, la prima in assoluto, senza problemi. Diciamo che mi sento soddisfatto del lavoro fatto. Ora non mi rimane che prendere parte alle prime gare. Vedremo come andranno le cose. Inizierò con i 60 metri al Giovannini per capire se la forma sarà buona. Dopodiché inizierò con il lungo. Mi sento bene, spero che le gambe vadano di pari passo”.

A livello fisico negli ultimi mesi ci sono state novità: “Posso dire che il 2024 sia stato un anno di assestamento. Il 2025, invece, mi ha visto completare un’ultima crescita. Ho guadagnato 2-3 centimetri di altezza che non fanno male, ora sono 1.88″.

Daniele Inzoli si divide negli allenamenti tra Milano e Roma: “Sto svolgendo un percorso continuo. A Milano salto pochissimo e mi concentro sulla corsa. Amo la velocità oltre che il lungo. Vivo sereno la botta di adrenalina della velocità, mentre nel lungo ci sono più incognite”.

Quali sono gli obiettivi del 2026? “I Mondiali indoor di Torun non sono un obiettivo. Non l’ho in testa. Sicuramente voglio fare il mio nuovo personale e abbattere il muro degli 8 metri. Poi, quello che verrà verrà. Non mi sono posto obiettivi particolari oltre gli Assoluti. Dopodiché penserò alla stagione outdoor. Quella nella quale farò i conti. Agli Assoluti juniores farò i 60 metri e il salto in lungo. Agli Assoluti invece solo il lungo. Gli Europei di Birmingham? Saranno più uno sfizio che un obiettivo”.

