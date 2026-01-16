Dakar 2026, Van den Brink svetta nella penultima tappa tra i camion. Zala vede il successo finale

Mitchel Van den Brink ha vinto nella categoria camion la dodicesima e penultima frazione della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 311 km tra Al Henakiyah e Yanbu oltre ad un trasferimento di circa 409 km fino al bivacco che aveva ospitato i concorrenti al via di questa 48ma edizione della Maratona nel Deserto (in programma per il settimo anno di fila in Arabia Saudita).

L’equipaggio neerlandese a bordo del truck MMT EVO 4 n.601 del team Eurol Rallysport ha completato il percorso competitivo odierno in 3h58:47, aggiudicandosi il quarto successo parziale dell’anno alla Dakar. Van den Brink ha preceduto di 6’56” il lituano Vaidotas Zala (Iveco Powerstar) e di 8’24” il ceco Martin Soltys (Buggyra Invictus), che si sono inseriti rispettivamente in seconda e terza piazza sul podio di giornata.

Zala, grazie alla solida prestazione di oggi, resta saldamente in vetta alla classifica generale ed è ormai ad un passo dal suo primo trionfo alla Dakar avendo un margine di 21’24” sul ceco Ales Loprais (Iveco Powerstar) e 30’33” su Van den Brink quando manca una sola prova speciale di 105 km al termine del rally.