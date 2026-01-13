Dakar 2026, Tosha Schareina vince la nona frazione. Daniel Sanders torna in vetta alla generale

Tosha Schareina si è aggiudicato la nona tappa della Dakar 2025 (la seconda “marathon”) per quanto riguarda le moto. Oggi il programma della “corsa più dura del mondo” proponeva la Wadi-Ad-Dawasir-bivacco. La tappa odierna prevedeva un totale di 532 chilometri con ben 410 di prove speciali, mentre 122 erano di trasferimento.

La vittoria della frazione odierna è andata allo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) che cha chiuso con il tempo complessivo di 3 ore, 45 minuti e 42 secondi precedendo l’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) per 4:35, mentre è terzo il sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team) con un distacco di 4:50.

Quarta posizione per lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) a 6:22, quinta per lo statunitense Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) a 7:54, mentre è sesto il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 10:10.

Settima posizione per il francese Neels Theric (Kove Factory Racing) a 10:50, ottava per lo statunitense Bradley Cox (Sherco Rally Factory) a 11:10, nona per l’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) a 11:50, mentre completa la top10 lo statunitense Preston Campbell (Monster Energy Honda HRC) a 11:50.

A questo punto la classifica generale vede al comando Daniel Sanders con un margine di vantaggio di 6:24 su Ricky Brabec, quindi terzo Luciano Benavides a 7:05. Quarta posizione per Tosha Schareina a 15:28, quinta per Skyler Howes a 44:15.