Dakar 2026 oggi: orari, differita tv, percorso, streaming

Ci siamo! Scatta ufficialmente la quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo. Anche nel 2026 si gareggerà in Arabia Saudita e il primo appuntamento sarà un rapido prologo per togliere la ruggine di dosso ai protagonisti delle varie categorie.

Si inizierà, infatti, con la Yanbu-Yanbu che vedrà appena 23 chilometri di prove speciali e 75 di trasferimento, per un totale di 98 chilometri. In poche parole, come detto, si tratterà di un rapido antipasto in vista delle prossime giornate quando si inizierà davvero a fare sul serio.

Ad ogni modo questo prologo qualche insidia la proporrà ai protagonisti della Dakar. Saranno da affrontare le prime colline, quindi tratti dal fondo irregolare che, anche se non impossibili, richiederanno subito grande attenzione per non lasciare sul terreno secondi preziosi.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA PROLOGO DAKAR 2026 (orari italiani)

Sabato 3 gennaio

Ore 07.15 partenza moto

Ore 09.45 partenza auto

Ore 14.24 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.