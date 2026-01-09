Dakar 2026 oggi: orari 9 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con la maratona del deserto. Oggi, venerdì 9 gennaio, si svolgerà infatti la sesta tappa della Dakar 2026, l’ultima prima del piccolo break previsto per sabato. I protagonisti nello specifico si cimenteranno in una speciale di 331 km con partenza da Hail ed arrivo a Riad.

Stiamo parlando di una delle frazioni più ostiche dell’intera rassegna. I corridori affronteranno in particolar modo le dune situate nella regione di Qassim. La sabbia sarà presente per tutta durata della a fase a cronometro, preludio di un lungo tratto di collegamento utile per raggiungere la Capitale.

Ma qual è la situazione nella classifica generale? Nelle moto davanti a tutti c’è Daniel Sanders, seguito da Brabec (+2:02) e da Benavides (+5:55). Tra le auto avanti c’è invece Lategan, seguito da Al-Attiyah (3:17) e Ekstrom (+5:38). Nei camion invece la leadership è di Macik, al momento con un buon margine su Van Den Brink (+8:29) e Loprais (+54:25).

L’edizione 2026 della Dakar viene trasmessa in tv su Sky Sport, che propone una sintesi quotidiana di ogni tappa sul canale Sky Sport Arena alle 23.00. Le migliori immagini del rally raid più importante al mondo sono visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

PROGRAMMA SESTA TAPPA DAKAR 2026

Venerdì 9 gennaio

Ore 5.30 partenza moto

Ore 6.00 partenza auto

Ore 7.23 partenza camion

