Dakar 2026 oggi: orari 6 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Siamo arrivati al terzo appuntamento della Dakar 2026. Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, alla maratona del deserto andrà in scena il terzo stage: un percorso di 422 km che prevede partenza ed arrivo da Alula.

Non sarà certamente una passeggiata per i protagonisti in lizza, alle prese con il tracciato sabbioso, di tanto in tanto contraddistinto da formazioni rocciose. A questo si aggiunge anche una scarsità di punti riferimento, fattore che renderà ostica l’interpretazione di navigazione.

Tra le moto in testa alla classifica generale c’è Sanders (7:42:24), seguito da Canet (0:30) e da Brabec (+2:18). Tra le auto svetta invece svetta invece Al-Attiyah, leader con 7:12:16 precedendo Quintero (00:07) e De Mèvius (+1:09). Nei camion invece avanti è Van Den Brink, il quale ha terminato il secondo stage in 8:29:58 distanziando Zala di 3:06 e Macik di 3:30.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

PROGRAMMA TERZA TAPPA DAKAR 2026 (orari italiani)

Martedì 6 gennaio

Ore 05.25 partenza moto

Ore 07.55 partenza auto

Ore 09.23 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.