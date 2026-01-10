Dakar 2026: oggi il giorno di riposo. Le classifiche aggiornate

Rally

L’edizione 2026 della Dakar, la “corsa più dura del mondo” si prende una giornata di meritato riposo. Dopo la prima metà del percorso messa in archivio, la carovana si gode l’unica giornata di stop in quel di Riad, in vista di una ripartenza tutta da vivere. Dopo il prologo iniziale sono già andate in archivio sei tappe e, di conseguenza, ne mancheranno 7 prima della conclusione di Yanbu. Domani, invece, si ripartirà con lo stage che condurrà i protagonisti della Dakar da Riad a Wadi al-Dawasir con 876 chilometri complessivi e 462 di prove speciali. Attenzione al 13-14 gennaio con il secondo arrivo e ripartenza dal bivacco nel deserto. La corsa, poi, si concluderà il 17 gennaio con la Yanbu-Yanbu con gli ultimi 105 chilometri di prove speciali. Per il momento andiamo a rivedere le classifiche generali delle varie categorie.

CLASSIFICA GENERALE MOTO

1 1
(aus) DANIEL SANDERS
 RED BULL KTM FACTORY RACING 24h 41′ 00” 00h 06′ 00”
2 9
(usa) RICKY BRABEC
 MONSTER ENERGY HONDA HRC 24h 41′ 45” + 00h 00′ 45”
3 77
(arg) LUCIANO BENAVIDES
 RED BULL KTM FACTORY RACING 24h 51′ 15” + 00h 10′ 15”
4 68
(esp) TOSHA SCHAREINA
 MONSTER ENERGY HONDA HRC 24h 52′ 56” + 00h 11′ 56” 00h 10′ 00”
5 11
(chi) IGNACIO “NACHO” CORNEJO
 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 25h 10′ 50” + 00h 29′ 50”
6 10
(usa) SKYLER HOWES
 MONSTER ENERGY HONDA HRC 25h 13′ 03” + 00h 32′ 03” 00h 02′ 00”
7 42
(fra) ADRIEN VAN BEVEREN
 MONSTER ENERGY HONDA HRC 25h 37′ 35” + 00h 56′ 35”
8 7
(rsa) BRADLEY COX
 SHERCO RALLY FACTORY 26h 06′ 28” + 01h 25′ 28”
9 85
(usa) PRESTON CAMPBELL
 MONSTER ENERGY HONDA HRC 26h 12′ 04” + 01h 31′ 04”
10 46
(bot) ROSS BRANCH
 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 26h 17′ 10” + 01h 36′ 10” 00h 06′ 00′

CLASSIFICA GENERALE AUTO

1 299
(qat) NASSER AL-ATTIYAH
(bel) FABIAN LURQUIN
 The Dacia Sandriders 24h 18′ 29”
2 202
(rsa) HENK LATEGAN
(rsa) BRETT CUMMINGS
 TOYOTA GAZOO RACING W2RC 24h 24′ 39”
+ 00h 06′ 10”
3 227
(esp) NANI ROMA
(esp) ALEX HARO
 FORD RACING 24h 27′ 42”
+ 00h 09′ 13”
4 225
(esp) CARLOS SAINZ
(esp) LUCAS CRUZ
 FORD RACING 24h 30′ 18”
+ 00h 11′ 49”
5 226
(swe) MATTIAS EKSTRÖM
(swe) EMIL BERGKVIST
 FORD RACING 24h 30′ 40”
+ 00h 12′ 11”
6 219
(fra) SÉBASTIEN LOEB
(fra) EDOUARD BOULANGER
 The Dacia Sandriders 24h 36′ 05”
+ 00h 17′ 36”
7 228
(usa) MITCH GUTHRIE
(usa) KELLON WALCH
 FORD RACING 24h 40′ 18”
+ 00h 21′ 49”
8 214
(fra) MATHIEU SERRADORI
(fra) LOÏC MINAUDIER
 CENTURY RACING FACTORY TEAM 24h 41′ 58”
+ 00h 23′ 29”
9 205
(pol) ERYK GOCZAL
(pol) SZYMON GOSPODARCZYK
 ENERGYLANDIA RALLY TEAM 24h 43′ 09”
+ 00h 24′ 40”
10 223
(bra) LUCAS MORAES
(ger) DENNIS ZENZ
 The Dacia Sandriders 24h 45′ 15”
+ 00h 26′ 46”

CLASSIFICA GENERALE CAMION

1 600
(cze) MARTIN MACIK
(cze) FRANTISEK TOMASEK
(cze) DAVID SVANDA
 MM TECHNOLOGY 23h 42′ 03”
2 601
(ned) MITCHEL VAN DEN BRINK
(ned) BART VAN HEUN
(ned) JARNO VAN DE POL
 EUROL RALLYSPORT 23h 50′ 32”
+ 00h 08′ 29”
3 602
(cze) ALES LOPRAIS
(cze) DAVID KRIPAL
(cze) JIRI STROSS
 INSTATRADE LOPRAIS TEAM DE ROOY FPT 24h 36′ 28”
+ 00h 54′ 25”
4 604
(ltu) VAIDOTAS ZALA
(por) PAULO FIUZA
(ned) MAX VAN GROL
 NøRDIS TEAM DE ROOY FPT 24h 37′ 39”
+ 00h 55′ 36”
5 607
(ned) RICHARD DE GROOT
(ned) MARTIJN VAN ROOIJ
(ned) JAN HULSEBOSCH
 FIREMEN RALLY TEAM 24h 58′ 37”
+ 01h 16′ 34”
6 616
(ned) KAY HUZINK
(ned) ROB BUURSEN
(ned) GERRIT SCHONEVELD
 KUIPERS JONGBLOED HYBRID 25h 18′ 23”
+ 01h 36′ 20”
7 614
(cze) MICHAL VALTR
(cze) LUKAS KVASNICA
(cze) RADIM KAPLANEK
 VALTR RACING TEAM 26h 26′ 37”
+ 02h 44′ 34”
8 608
(jpn) TERUHITO SUGAWARA
(jpn) HIROKAZU SOMEMIYA
(jpn) YUJI MOCHIZUKI
 HINO TEAM SUGAWARA 27h 09′ 17”
+ 03h 27′ 14”
9 606
(ned) MARTIN VAN DEN BRINK
(bel) PETER WILLEMSEN
(ned) RIJK MOUW
 EUROL RALLYSPORT 27h 34′ 03”
+ 03h 52′ 00”
10 611
(ned) BEN DE GROOT
(ned) AD HOFMANS
(ned) GOVERT BOOGAARD
 DE GROOT SPORT 28h 32′ 03”
+ 04h 50′ 00”
