Dakar 2026: oggi il giorno di riposo. Le classifiche aggiornate
L’edizione 2026 della Dakar, la “corsa più dura del mondo” si prende una giornata di meritato riposo. Dopo la prima metà del percorso messa in archivio, la carovana si gode l’unica giornata di stop in quel di Riad, in vista di una ripartenza tutta da vivere. Dopo il prologo iniziale sono già andate in archivio sei tappe e, di conseguenza, ne mancheranno 7 prima della conclusione di Yanbu. Domani, invece, si ripartirà con lo stage che condurrà i protagonisti della Dakar da Riad a Wadi al-Dawasir con 876 chilometri complessivi e 462 di prove speciali. Attenzione al 13-14 gennaio con il secondo arrivo e ripartenza dal bivacco nel deserto. La corsa, poi, si concluderà il 17 gennaio con la Yanbu-Yanbu con gli ultimi 105 chilometri di prove speciali. Per il momento andiamo a rivedere le classifiche generali delle varie categorie.
CLASSIFICA GENERALE MOTO
|1
|1
|
(aus) DANIEL SANDERS
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|24h 41′ 00”
|2
|9
|
(usa) RICKY BRABEC
|MONSTER ENERGY HONDA HRC
|24h 41′ 45”
|3
|77
|
(arg) LUCIANO BENAVIDES
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|24h 51′ 15”
|4
|68
|
(esp) TOSHA SCHAREINA
|MONSTER ENERGY HONDA HRC
|24h 52′ 56”
|5
|11
|
(chi) IGNACIO “NACHO” CORNEJO
|HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
|25h 10′ 50”
|6
|10
|
(usa) SKYLER HOWES
|MONSTER ENERGY HONDA HRC
|25h 13′ 03”
|7
|42
|
(fra) ADRIEN VAN BEVEREN
|MONSTER ENERGY HONDA HRC
|25h 37′ 35”
|8
|7
|
(rsa) BRADLEY COX
|SHERCO RALLY FACTORY
|26h 06′ 28”
|9
|85
|
(usa) PRESTON CAMPBELL
|MONSTER ENERGY HONDA HRC
|26h 12′ 04”
|10
|46
|
(bot) ROSS BRANCH
|HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
|26h 17′ 10”
CLASSIFICA GENERALE AUTO
|1
|299
|
(qat) NASSER AL-ATTIYAH
(bel) FABIAN LURQUIN
|The Dacia Sandriders
|24h 18′ 29”
|2
|202
|
(rsa) HENK LATEGAN
(rsa) BRETT CUMMINGS
|TOYOTA GAZOO RACING W2RC
|24h 24′ 39”
|3
|227
|
(esp) NANI ROMA
(esp) ALEX HARO
|FORD RACING
|24h 27′ 42”
|4
|225
|
(esp) CARLOS SAINZ
(esp) LUCAS CRUZ
|FORD RACING
|24h 30′ 18”
|5
|226
|
(swe) MATTIAS EKSTRÖM
(swe) EMIL BERGKVIST
|FORD RACING
|24h 30′ 40”
|6
|219
|
(fra) SÉBASTIEN LOEB
(fra) EDOUARD BOULANGER
|The Dacia Sandriders
|24h 36′ 05”
|7
|228
|
(usa) MITCH GUTHRIE
(usa) KELLON WALCH
|FORD RACING
|24h 40′ 18”
|8
|214
|
(fra) MATHIEU SERRADORI
(fra) LOÏC MINAUDIER
|CENTURY RACING FACTORY TEAM
|24h 41′ 58”
|9
|205
|
(pol) ERYK GOCZAL
(pol) SZYMON GOSPODARCZYK
|ENERGYLANDIA RALLY TEAM
|24h 43′ 09”
|10
|223
|
(bra) LUCAS MORAES
(ger) DENNIS ZENZ
|The Dacia Sandriders
|24h 45′ 15”
CLASSIFICA GENERALE CAMION
|1
|600
|
(cze) MARTIN MACIK
(cze) FRANTISEK TOMASEK
(cze) DAVID SVANDA
|MM TECHNOLOGY
|23h 42′ 03”
|2
|601
|
(ned) MITCHEL VAN DEN BRINK
(ned) BART VAN HEUN
(ned) JARNO VAN DE POL
|EUROL RALLYSPORT
|23h 50′ 32”
|3
|602
|
(cze) ALES LOPRAIS
(cze) DAVID KRIPAL
(cze) JIRI STROSS
|INSTATRADE LOPRAIS TEAM DE ROOY FPT
|24h 36′ 28”
|4
|604
|
(ltu) VAIDOTAS ZALA
(por) PAULO FIUZA
(ned) MAX VAN GROL
|NøRDIS TEAM DE ROOY FPT
|24h 37′ 39”
|5
|607
|
(ned) RICHARD DE GROOT
(ned) MARTIJN VAN ROOIJ
(ned) JAN HULSEBOSCH
|FIREMEN RALLY TEAM
|24h 58′ 37”
|6
|616
|
(ned) KAY HUZINK
(ned) ROB BUURSEN
(ned) GERRIT SCHONEVELD
|KUIPERS JONGBLOED HYBRID
|25h 18′ 23”
|7
|614
|
(cze) MICHAL VALTR
(cze) LUKAS KVASNICA
(cze) RADIM KAPLANEK
|VALTR RACING TEAM
|26h 26′ 37”
|8
|608
|
(jpn) TERUHITO SUGAWARA
(jpn) HIROKAZU SOMEMIYA
(jpn) YUJI MOCHIZUKI
|HINO TEAM SUGAWARA
|27h 09′ 17”
|9
|606
|
(ned) MARTIN VAN DEN BRINK
(bel) PETER WILLEMSEN
(ned) RIJK MOUW
|EUROL RALLYSPORT
|27h 34′ 03”
|10
|611
|
(ned) BEN DE GROOT
(ned) AD HOFMANS
(ned) GOVERT BOOGAARD
|DE GROOT SPORT
|28h 32′ 03”