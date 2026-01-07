Dakar 2026, Macik vince la quarta tappa nei camion e vola in vetta alla classifica

Si inizia a fare sul serio nella Dakar 2026. Si è infatti da poco conclusa la quarta tappa nel deserto dell’Arabia Saudita, valida per la prima Marathon di Alula. Al termine dei ben 452 chilometri di speciali, la classifica dei camion ha subito non poche modifiche ed il percorso pieno di difficoltà ed insidie ha reso complicate ai protagonisti le operazioni nel deserto.

La lunga tappa di oggi è stata conquistata dal ceco Martin Macik (MM Technology) che ha completato la prova con il tempo di 5:40’19”. Macik è stato abile a resistere agli attacchi del lituano Vaidotas Zala che ha perso contatto dalla testa solo nel finale. Il 38enne del Nordis Team de Rooy FPT ha terminato la maratona al terzo posto, con un distacco di 18’09” dalla prima posizione.

Seconda piazza invece per colui che, prima di questa tappa era il leader della classifica. Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport) ha infatti chiuso la prova al secondo posto, con un distacco di 12’49” dalla testa. Prestazione insufficiente però per mantenere la vetta della classifica, ora occupata proprio da Macik con 4’28” di vantaggio sull’olandese.