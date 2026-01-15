Dakar 2026, Loprais vince la terzultima tappa tra i camion. Zala sempre in vetta alla generale

Ales Loprais si è imposto tra i camion nell’undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 346 km tra Bisha e Al Henakiyah oltre ad un lunghissimo tratto di trasferimento da 536 km. Il pilota ceco conquista dunque il quinto successo parziale in questa edizione del rally raid saudita, restando virtualmente in lizza per il trionfo finale.

Il truck Iveco Powerstar n.602 del team InstaTrade Loprais Team de Rooy FPT ha firmato il miglior tempo nella stage odierna, completando i 346 chilometri competitivi in 3h19:59 e ottenendo il primo posto di giornata con un margine di 2’31” sul lituano Vaidotas Zala (Iveco Powerstar) e 4’19” sul neerlandese Mitchel Van den Brink (MMT EVO 4). In difficoltà purtroppo l’equipaggio italiano di Italtrans con al volante il veterano Claudio Bellina, che ha perso quasi un’ora rispetto al vincitore di oggi accusando un gap di 59’40”.

In classifica generale, quando mancano solamente due frazioni al termine della 48ma Maratona nel Deserto, Zala resta al comando con un vantaggio di 16’24” su Loprais, 37’18” su Van den Brink e addirittura 2h48:15 sull’olandese Kay Huzink che occupa la quarta piazza.