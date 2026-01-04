Dakar 2026: Loprais si aggiudica il primo stage, Van Den Brink insegue

Termina con la vittoria di Ales Loprais il primo stage valido per la Dakar 2025 riservato alla categoria dei camion. Il ceco, coadiuvato in cabina dai colleghi Kripal e Stross, ho avuto la meglio nel percorso lungo 305 km con partenza ed arrivo in quel di Yanbu.

Nello specifico il ceco in forza al Team Instrade Loprais Team De Rooy FPT, ablile a prendere il comando delle operazioni dopo il km 180, è arrivato al traguardo con il tempo di 3:42:15, rifilando (complice una penalità di due minuti) +1:47 all’olandese Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport, alla guida con con Van Heun e Van Den Pol), secondo davanti all’altra squadra interamente ceca capitanata da Martin Macik (MM Technology), rimasto attardato con Tomasek e Avanda al terzo posto con uno scarto di 7:19.

Hanno chiuso quindi la top 5 la Nordis Team De Rooy FPT di Vaidotas Zala (con Fiuza e van Grol), quarto con +7:32, e la Fireman Rally Team di Richard De Groot (con Willemsen e Mouw), quinto a +11:23.

Domani, lunedì 5 gennaio, andrà in scena il secondo stage della competizione, la cui partenza è prevista da Yanbu e l’arrivo ad Alula dopo 400 km di special.