Dakar 2026: i favoriti delle auto. Loeb e Sainz sfidano Al-Rajhi e Al-Attiyah

Siamo ufficialmente arrivati al momento di alzare il sipario sul nuovo anno, il 2026 e, come tradizione, quando si arriva in questo periodo è tempo di Dakar! Tra poche ore, infatti, scatterà l’edizione numero quarantotto della corsa più dura del mondo che, anche in questa occasione, si snoderà tutta in territorio dell’Arabia Saudita tra rocce, sabbia e dune del deserto.

Ci attendono 13 tappe ricche di insidie, emozioni e colpi di scena. Quale sarà il programma? Si partirà già sabato 3 gennaio con il prologo di Yanbu, quindi ci attenderà un percorso come sempre molto selettivo, che andrà a scandagliare tutte le asperità e le difficoltà del deserto saudita. La conclusione arriverà il 17 gennaio con il ritorno a Yanbu. Come sempre saranno diverse le categorie al via, con le auto che saranno come sempre la categoria più attesa del lotto.

Come consuetudine vedremo al via della gara di auto un vero e proprio “parterre de roi”, iniziando dal vincitore dell’edizione 2025, il saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) che proverà a fare il bis dopo il successo della scorsa annata, ottenuto con appena 3:57 sul sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) che, viceversa, cercherà di salire sul gradino più alto del podio.

Altri candidati serissimi alla vittoria finale non mancano. Su tutti, ovviamente, la leggenda del rally Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) che cercherà di nuovo gloria nella sabbia saudita. A proposito di leggende, non possiamo non mettere nello stesso novero Carlos Sainz Sr (Ford Racing) quindi attenzione ai suoi compagni di marchio: lo svedese Mattias Ekstroem e lo spagnolo Nani Roma. Un altro grande esperto di queste gare e di questi scenari è il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) che vanta già cinque allori nella gara più dura del mondo.