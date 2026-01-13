Dakar 2026, Eryk Goczal domina la nona tappa tra le auto. Roma balza in vetta alla generale

Tre outsider sul podio e classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della nona tappa della Dakar 2026, in cui si è disputata la prima parte della seconda e ultima Marathon in programma quest’anno nel rally raid più importante al mondo. Il polacco Eryk Goczal ha vinto a sorpresa la prova speciale odierna di 410 km da Wadi-Ad-Dawasir fino al bivacco nel deserto, in cui tutti i concorrenti trascorreranno la nottata senza poter ricevere assistenza esterna dai team di supporto in vista dell’impegnativa frazione di domani che chiuderà la Marathon.

Festa grande per l’intera famiglia Goczal, infatti oltre al primo successo parziale della carriera del 21enne Eryk nella classe Ultimate della Dakar è arrivato anche il secondo posto di suo zio Michal con un distacco di 7’45”. Alle spalle delle due Toyota Hilux Overdrive Evo dell’Energylandia Rally Team si è inserito in terza piazza l’australiano Toby Price a 11’36” dalla vetta con la sua Toyota GR DKR Hilux EVO ’26, ottenendo dunque il suo primo podio assoluto tra le auto nella Maratona nel Deserto (dopo aver vinto la Dakar tra le moto nel 2016 e 2019).

Alcuni big hanno avuto problemi tecnici (Lategan) e di navigazione (Al-Attiyah ed Ekstrom), ma probabilmente anche la strategia ha giocato un ruolo importante per avere una posizione di partenza ottimale in vista della fondamentale giornata di domani (300 km di dune). In ogni caso il nuovo leader della generale diventa il catalano Nani Roma con la Ford, recuperando in un colpo solo tre posizioni.

Roma deve però guardarsi le spalle da una serie di inseguitori che potranno mettere in discussione il suo primato già nella seconda metà della Marathon, avendo solamente 57″ di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz (Ford) e 1’10” sul qatariota Nasser Al-Attiyah (Dacia). Ancora in lizza per la vittoria finale anche il sudafricano Henk Lategan (Toyota) a 6’13” e lo svedese Mattias Ekstrom (Ford) a 11’19”.