Rally
Dakar 2026: colpo di Loprais tra i camion nella sesta tappa. Macik perde la leadership
Ales Loprais sale in cattedra in occasione della sesta tappa valida per la categoria camion alla Dakar 2026. Il pilota in forza alla Instrade Loprais Team De Rooy FPT si è infatti imposto a seguito della frazione caratterizzata da 326 km di special con partenza da Hail ed arrivo Riad.
Nello specifico il ceco affiancato in cabina dai colleghi Kirapl e Stross ha preso il comando delle operazioni al rilevamento 204 rimanendo poi in testa fino alla fine rifilando +1:58 a Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol), secondo davanti ad un consistente Mitchel Van De Brink, terzo con uno scarto di +2:46 a causa di una penalità di in minuto che gli ha fatto perdere il posto d’onore.
Stage difficilissimo invece per Martin Macik (MM Technology con Tomasek e Svanda), fino ad oggi leader della classifica generale e sprofondato addirittura al sesto posto con un gap di 46:39 perdendo quota da metà gara in poi.
Quanto successo al ceco ha non poco cambiato la situazione overall: adesso infatti in testa c’è di nuovo Van Den Brink con 28:04:08, seguito da Macik, secondo a +35:24, e Loprais, terzo a +46:10. Domani si osserverà un giorno di riposo. La maratona del deserto riprenderà domenica con la frazione contrassegnata da 462 km di speciale da Riad fino a Wadi Ad Dawasir.