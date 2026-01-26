Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: saranno quattro gli italiani ancora presenti 20 anni dopo!

Arianna Fontana, Alessandro Pittin, Joel Retornaz e Roland Fischnaller sono gli unici atleti azzurri convocati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ad aver preso parte anche alla precedente edizione olimpica casalinga del 2006. Tre di loro si presentano ai nastri di partenza del nuovo appuntamento a cinque cerchi con l’ambizioso obiettivo di salire sul podio, mentre il quarto può già considerarsi soddisfatto di vivere per la seconda volta in carriera l’emozione di un’Olimpiade in Italia.

Quest’ultimo è Pittin, che ha regalato all’Italia nel 2010 a Vancouver la prima (e ad oggi unica) medaglia nella combinata nordica ai Giochi dopo aver preso parte in un ruolo da comprimario alle Olimpiadi di Torino 2006. Il friulano classe 1990 è coetaneo della leggenda tricolore dello short track Arianna Fontana, che conquistò addirittura un bronzo in staffetta a soli 15 anni nella sua prima esperienza olimpica sul ghiaccio torinese. La fuoriclasse valtellinese ha collezionato ben cinque Olimpiadi consecutive con almeno una medaglia, diventando l’italiana con il maggior numero di podi (undici) nella storia dei Giochi Invernali e arrivando a Milano Cortina 2026 con la possibilità di impreziosire ulteriormente un palmarès sfavillante.

Discorso diverso per il veterano dello snowboard alpino Fischnaller, pronto ad affrontare a 45 anni la sua settima rassegna a cinque cerchi facendo parte del gruppo dei favoriti della vigilia per la vittoria nel gigante parallelo dopo aver sempre fallito l’assalto al podio olimpico. Obiettivo prima medaglia ai Giochi anche per il 42enne Retornaz, skip della Nazionale italiana maschile di curling che aveva già rappresentato il Bel Paese a Torino 2006 e poi in tempi più recenti nel 2018 e nel 2022.