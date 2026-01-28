Cricket, chi sono i convocati dell’Italia per i Mondiali T20

L‘Italia si appresta a disputare la Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: gli azzurri saranno inseriti nel Girone C con Scozia, Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali.

La Scozia, fresca di ripescaggio al posto del Bangladesh, terrà a battesimo l’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai.

Gli azzurri torneranno a giocare gli ultimi due match della prima fase a gironi ancora allo stadio Eden Gardens di Calcutta: l’Italia affronterà l’Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, e le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane.

L’Italia si affiderà per l’avventura iridata allo staff composto dall’head coach John Davison, assieme agli assistant coach Kevin O’Brien e Douglas Brown, mentre Peter Di Venuto avrà il ruolo di manager. Ci saranno anche Thihan Chandramohan come fisioterapista, Rakbir Hasan come media manager, il dottor Srinivas Srinand ed il video analyst Sheikh Mohsin.

I quindici azzurri che scenderanno in campo saranno il capitano Wayne Lee Madsen, il wicket-keeper Marcus Campopiano, Gian Piero Sergio Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage, Harry John Manenti, Anthony Joseph Mosca, Justin Mosca, Syed Zain Abbas Naqvi, Benjamin Davey Manenti, Jaspreet Singh, Jon-Jon Trevor Smuts, Grant Stewart e Thomas Jack Draca.

CALENDARIO ITALIA COPPA DEL MONDO CRICKET T20 2026

Girone C

Lunedì 9 febbraio 2026

Italia–Scozia (Eden Gardens, Calcutta, ore 06:30)

Giovedì 12 febbraio 2026

Italia-Nepal (Wankhede Stadium, Mumbai ore 10:30)

Martedì 16 febbraio 2026

Italia-Inghilterra (Eden Gardens, Calcutta, ore 10:30)

Venerdì 19 febbraio 2026

Italia-Indie Occidentali (Eden Gardens, Calcutta, ore 06:30)