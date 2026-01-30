Cosa è successo ad Alcaraz contro Zverev: i crampi e il punteggio in cui è sorto il problema

Rischia di cambiare volto all’improvviso il corso della prima semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, che vede fronteggiarsi lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev: l’iberico ha accusato problemi fisici alla gamba destra.

Nel corso del nono gioco del terzo set, infatti, lo spagnolo, in vantaggio per 6-4 7-6 (5) 4-4, ha accusato un problema fisico, giocando parte del game da fermo. Lo spagnolo ha iniziato a muoversi male, è andato sotto 15-30, ma si è cavato d’impaccio dalla situazione, tenendo la battuta senza concedere break point.

Al cambio di campo l’iberico ha chiesto ed ottenuto un medical timeout, circostanza che ha fatto infuriare Zverev: il tedesco, infatti, si è lamentato con il giudice di sedia e con il supervisor, affermando che quelli dello spagnolo fossero crampi, e che quindi l’intervento del fisioterapista per 3 minuti non fosse legittimo.

Lo spagnolo è stato trattato alla gamba destra, all’adduttore, ed è tornato in campo, poi al nuovo cambio di campo si è fatto massaggiare ancora, senza chiedere un altro medical timeout. Non ci sono stati break, si è andati al tiebreak, ed il tedesco ha accorciato le distanze, incamerando il parziale per 7-3.