Cosa è successo a Giovanni Franzoni: allucinante rischio in prova a Crans Montana, ha sciato sulle reti come Miller!

Giovanni Franzoni ha rischiato una brutta caduta durante la prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il bresciano si è reso protagonista di un passaggio da brividi sulla pista svizzera: ha preso una curva verso destra in maniera troppo veloce, si è fatto portare un po’ troppo verso l’esterno, è stato proiettato verso le reti e vi ha messo gli sci sopra. Il 24enne non ha tremato, ha tenuto questa posizione per qualche metro, da vero equilibrista si è salvato, non è scivolato sulla neve ed è riuscito a riprendere la pista.

Momenti da cuore in gola per il vincitore della discesa libera di Kitzbuehel e del superG di Wengen, che si è fortunatamente salvato ed è poi riuscito a giungere sul traguardo, chiudendo al 33mo posto con un ritardo di 2.11 da Mattia Casse. Gli appassionati hanno indubbiamente rivisto nella propria mente le immagini di un passaggio sulle reti di Bode Miller nella discesa libera di Kitzbuehel 2008: il fenomeno statunitense mise lo sci sinistro sugli striscioni pubblicitari sopra le reti e poi proseguì nella propria azione.

Pericolo scampato per Giovanni Franzoni, che si prepara per la discesa libera di Crans Montana in programma domenica 1° febbraio, anche se queste gare alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non lasciano dormire tranquilli e sono oggettivamente pericolosi: sabato 7 febbraio si assegneranno le medaglie a cinque cerchi proprio in discesa libera, gli organizzatori avrebbero dovuto dimostrare un po’ più di sensibilità e gli atleti dovranno prestare la massima attenzione.

GIOVANNI FRANZONI SCIA SULLA RETI