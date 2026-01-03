Cosa cambia per l’Italia con la sconfitta della Francia in United Cup: azzurri già spalle al muro

L’Italia farà il proprio esordio alla United Cup nella giornata di domenica 4 gennaio, la nostra Nazionale scenderà sul cemento di Perth (Australia) per affrontare la Svizzera in un incrocio già fondamentale per le dinamiche del gruppo C. Si incomincerà alle ore 10.00 con il confronto tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, a seguire toccherà a Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka e poi il doppio misto dove il Bel Paese dovrebbe schierare Andrea Vavassori e Sara Errani.

La numero 8 del mondo dovrà fare i conti con la numero 11 del ranking WTA, mentre il numero 22 della classifica ATP se la dovrà vedere con il 40enne capace di vincere tre Slam nel corso della sua brillante carriera. Si tratta di un testa a testa fondamentale per l’Italia, che è già con le spalle al muro della competizione per Nazionali miste: la Svizzera ha sconfitto la Francia con un perentorio 3-0 e si è portata al comando del raggruppamento, mettendo in difficoltà gli azzurri prima di scendere in campo.

L’Italia è obbligata a vincere contro gli elvetici per continuare a sperare di conquistare il primo posto nel raggruppamento, l’unico che garantisce la qualificazione ai quarti di finale. Un ko, infatti, assicurerebbe il primato ai rossocrociati e gli azzurri potrebbero soltanto sperare nella seconda piazza in caso di successo nello scontro diretto contro la Francia in programma il 6 gennaio.

Ai quarti di finale si qualificano le vincitrici dei sei gironi, la migliore seconda classificata dei gruppi di Perth e la migliore seconda piazzata dei raggruppamenti di Sydney. L’Italia osserverà dunque anche i risultati del gruppo A (l’Argentina ha battuto la Spagna per 3-0, gli USA hanno riposato nella prima giornata) e il gruppo E (la Grecia ha regolato il Giappone per 3-0, la Gran Bretagna ha riposato).