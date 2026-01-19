Sci di fondo
Coppa del Mondo sci di fondo Goms 2026: programma, orari, tv, streaming
Ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo prima che le Olimpiadi si prendano l’intero palcoscenico. A Goms, in Svizzera, si ritorna dopo due anni e c’è tanta curiosità per rivedere all’opera alcuni big in quello che è davvero il tocco finale prima della rassegna a cinque cerchi.
Si arriva al punto chiave con una serie di segnali positivi in casa Italia, anche se andranno riconfermati alla presenza di un più ampio novero di nomi di spicco (Klaebo, ma non solo). Particolare attenzione a tutto il fine settimana, considerate anche le varie situazioni in chiave azzurra che meriteranno un approfondimento in ragione delle fondate possibilità, se non di arrivare a medaglia, di fare quantomeno dei risultati di un certo valore.
Sarà possibile seguire il fine settimana in diretta tv su RaiSport (Finali Team Sprint TL) e in streaming su RaiPlay (Finali Team Sprint TL), RaiPlay Sport 1 (Finali Sprint TC, 20 km Mass Start TC F), RaiPlay Sport 2 (20 km Mass Start TC M), Discovery+ (integrale), Eurosport 2 (Finali Team Sprint TL, 20 km Mass Start TC M), DAZN (programmazione di Eurosport 2. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2026
Venerdì 23 gennaio
Ore 12:30 Qualificazioni Team Sprint TL
Ore 14:30 Finali Team Sprint TL
Sabato 24 gennaio
Ore 10:00 Qualificazioni Sprint TC
Ore 12:30 Finali Sprint TC
Domenica 25 gennaio
Ore 11:15 20 km Mass Start TC F
Ore 14:15 20 km Mass Start TC M
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GOMS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (Finali Team Sprint TL)
Diretta streaming: Eurosport 2 (Finali Team Sprint TL, 20 km Mass Start TC M), Discovery+, DAZN (programmazione di Eurosport 2), RaiPlay (Finali Team Sprint TL), RaiPlay Sport 1 (
Diretta Live testuale: OA Sport