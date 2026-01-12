Coppa del Mondo sci alpino Wengen 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare sulla mitica Lauberhorn!

Gennaio rappresenta da sempre il mese delle grandi classiche e non esiste modo migliore per avvicinarsi al momento clou dell’annata che quello di confrontarsi con le piste che hanno scritto la storia di questo sport. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in gara per affrontare tre gare sulla mitica Lauberhorn di Wengen. Sono infatti in programma il SuperG di venerdì 16 gennaio, la discesa libera di sabato 17, entrambe inizieranno alle 12:30. Chiuderà la tappa svizzera lo slalom speciale di domenica 18 con le due manche che scatteranno alle 10:00 e alle 13:00.

Il quinto SuperG stagionale propone nuovamente il consueto tema: chi riuscirà a fermare Marco Odermatt? Il fuoriclasse svizzero, che ha ritrovato il successo nel gigante di Adelboden, proverà a tornare sul gradino più alto del podio dopo due gare in cui ha dovuto lasciare spazio alla concorrenza. Nell’ultima occasione, il SuperG post-natalizio di Livigno, Marco Schwarz si è imposto precedendo il trio svizzero formato da Monney, Von Allmen e dallo stesso Odermatt.

Il sabato sarà dedicato alla discesa libera: per gli uomini jet si tratterà del quarto appuntamento stagionale. Gli sciatori, a meno di problemi derivanti dalle avverse condizioni meteo, potranno prepararsi nel migliore dei modi grazie a tre giorni di prove cronometrate che inizieranno martedì 13. Nell’ultima gara, la seconda discesa della Val Gardena, Von Allmen ha preceduto il suo connazionale, leader di specialità con 280 punti, e l’azzurro Florian Schieder.

Lo slalom speciale, dopo una partenza contrassegnata da assoluto equilibrio, sta iniziando a parlare francese. La classifica è ancora aperta, cinque atleti sono raccolti in settanta punti, ma nelle ultime due uscite gli sciatori francesi hanno recitato la parte del leone con i successi di Noel e Rassat, quest’ultimo è l’unico ad aver centrato più di un’affermazione nel corso dell’annata.

In casa Italia il settore velocità vuole ripartire dall’eccellente trend di risultati registrato in Val Gardena prima di Natale e ha tante frecce al proprio arco: Paris, Casse, Schieder e Franzoni. Deve invece reagire ad una partenza di 2026 con il freno a mano tirato il settore slalom: Alex Vinatzer è uscito a Campiglio e ha chiuso in diciassettesima posizione ad Adelboden. L’unica parziale nota positiva è arrivata da Corrado Barbera che, sulla pista elvetica, ha ottenuto la qualificazione alla seconda manche e i primi punti in Coppa del Mondo.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 13 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Mercoledì 14 gennaio

Ore 12.30 seconda prova discesa maschile Wengen

Giovedì 15 gennaio

Ore 12.30 terza prova discesa maschile Wengen

Venerdì 16 gennaio

Ore 12.30 superG maschile Wengen

Sabato 17 gennaio

Ore 12.30 discesa libera maschile Wengen

Domenica 18 gennaio

Ore 10.00 Prima manche slalom speciale maschile Wengen

Ore 13.00 Seconda manche slalom speciale maschile Wengen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO WENGEN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport