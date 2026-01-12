Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ad essere nuovamente protagoniste saranno le discipline veloci: Tarvisio è la location prescelta per ospitare quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15.

Ad inaugurare il lungo fine settimana saranno le prove cronometrate di giovedì 15 e venerdì 16, tappe fondamentali per sviluppare nei minimi particolari il lavoro di avvicinamento alla gara. Quello di sabato sarà il quinto appuntamento stagionale per le donne jet, test prezioso in vista della gara a cinque cerchi.

Il giorno dopo si torna subito in pista per il terzo SuperG dell’annata. Il maltempo che ha flagellato Zauchensee ha imposto agli organizzatori la cancellazione della gara domenicale. Le atlete torneranno così nuovamente a sfidarsi dopo la squillante vittoria ottenuta da Sofia Goggia in Val d’Isère lo scorso 21 dicembre.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 15 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Tarvisio

Venerdì 16 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Tarvisio

Sabato 17 gennaio

Ore 10.45 discesa libera femminile Tarvisio

Domenica 18 gennaio

Ore 11.15 superG femminile Tarvisio

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TARVISIO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport