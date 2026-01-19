Coppa del Mondo sci alpino Spindleruv Mlyn 2026: programma, orari, tv, streaming. Tornano le discipline tecniche

Ci avviciniamo, ad andatura sempre più elevata, verso il momento clou dell’annata. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo la parentesi infrasettimanale di Kronplatz, riporta al centro della scena le discipline tecniche con il fine settimana di Spindleruv Mlyn. In Repubblica Ceca si corrono lo slalom gigante di sabato 24, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30, e lo slalom speciale di domenica 25, la partenza delle due prove è prevista alle 09:30 e alle 12:15.

L’ottavo appuntamento stagionale tra i pali larghi riproporrà il duello tra l’austriaca Julia Scheib, la svizzera Camille Rast e la neozelandese Alice Robinson, atleta che ultimamente ha pagato a caro prezzo le diverse gare non portate a termine. In casa azzurra Lara Della Mea e Sofia Goggia continuano l’avvicinamento alle prime posizioni, in attesa di capire come e quando rientrerà in pista Federica Brignone.

Il giorno dopo saranno le specialiste dei pali stretti ad essere protagoniste. Mikaela Shiffrin ha reagito da autentica campionessa alla prima sconfitta stagionale con la vittoria di Flachau. L’americana continuerà la sua marcia inarrestabile o qualcuno riuscirà a sopravanzarla minandone le certezze? Le svizzere Rast e Holdener, l’americana Moltzan e l’albanese Colturi le candidate più autorevoli. Inseguono ulteriori conferme sul proprio percorso di crescita Lara Della Mea e Martina Peterlini.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 24 gennaio

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Spindleruv Mlyn

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Spindleruv Mlyn

Domenica 25 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Spindleruv Mlyn

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Spindleruv Mlyn

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPINDLERUV MLYN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport