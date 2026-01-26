Coppa del Mondo sci alpino Schladming 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom in notturna

Il mese da sempre dedicato alle grandi classiche si conclude con un doppio appuntamento in uno dei templi del panorama internazionale. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è già pronta a gareggiare nuovamente e sceglie la storica Planai di Schladming per una due giorni di sicuro fascino. Sono infatti in programma lo slalom gigante di martedì 27 gennaio e lo slalom speciale di mercoledì 28, in entrambe le occasioni le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45.

Quello di domani sarà il settimo test stagionale per gli specialisti dei pali larghi, l’ultimo prima delle Olimpiadi. Si torna in gara a quasi venti giorni dal trionfo ottenuto da Marco Odermatt a Adelboden; lo svizzero guida la graduatoria di specialità con 400 punti, Brennsteiner è secondo con 305, e vuole provare l’ulteriore allungo nei confronti dei diretti rivali per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. In casa Italia si attende un segnali di risveglio da Alex Vinatzer, reduce da un periodo di appannamento e bisognoso di ritrovare fiducia nei propri mezzi in vista dei momenti decisivi dell’annata.

Il giorno dopo saranno gli specialisti dei pali stretti a lanciarsi in pista per la nona gara sulle undici previste dal calendario. A Kitzbuhel si è imposto Manuel Feller, sesto vincitore diverso in otto occasioni, e la graduatoria di specialità ha cambiato ancora una volta padrone: il brasiliano Pinheiro Braathen guida un plotoncino di sei atleti raccolti in meno di novanta punti.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 27 gennaio

Ore 17.45 Prima manche slalom gigante maschile Schladming

Ore 20.45 Seconda manche slalom gigante maschile Schladming

Mercoledì 28 gennaio

Ore 17.45 Prima manche slalom speciale maschile Schladming

Ore 20.45 Seconda manche slalom speciale maschile Schladming

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport