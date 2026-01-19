Sci Alpino
Coppa del Mondo sci alpino Kronplatz 2026: programma, orari, tv, streaming. Il classico gigante infrasettimanale
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 è pronta a regalarci una delle gare più attese dell’intero calendario. Stiamo parlando del gigante di Kronplatz che si disputerà nella giornata di domani, martedì 20 gennaio sulla difficilissima pista denominata “Erta”, laddove vincono solo le migliori. Tra queste dovrebbe rivedersi anche Federica Brignone, pronta a tornare alle gare dopo il terribile infortunio di aprile.
Quale sarà il programma della gara? La prima manche del gigante andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Arriviamo all’evento sulle nevi italiane con Julia Scheib al comando della classifica generale di gigante con 460 punti contro i 341 della svizzera Camille Rast, mentre al terzo posto troviamo Alice Robinson con 292. Quarta posizione per Sara Hector con 269, mentre in quinta si trova Mikaela Shiffrin a quota 243.
Quali saranno i prossimi impegni? Nel weekend, invece, per le atlete sarà la volta della trasferta in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn per altre due prove tecniche. Si inizierà con il gigante nella giornata di sabato 24 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30) quindi si chiuderà con lo slalom nella giornata di domenica 25 gennaio (la prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.15).
Come seguire la gara in tv? Le due manche del gigante di Kronplatz saranno trasmesse in diretta tv su Rai2, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Martedì 20 gennaio
Ore 10.30 prima manche gigante Kronplatz – diretta su Rai2, in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN
Ore 13.30 seconda manche gigante Kronplatz – diretta su Rai2, in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN
PROGRAMMA GIGANTE KRONPLATZ: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Dirette Tv: Rai2
Diretta Streaming: RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN
Diretta Live Testuale: OA Sport