Coppa del Mondo sci alpino Kitzbuehel 2026: programma, orari, tv, streaming. Arriva la leggendaria Streif!

Gennaio, mese da sempre dedicato alle grandi classiche, trova la sua degna chiusura: arriva la leggendaria Streif. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si prepara ad affrontare un trittico di gare dal fascino garantito sulla storica pista di Kitzbuehel. Aprirà le danze il SuperG di venerdì 23 gennaio, mentre sabato 24 si correrà la discesa libera. Entrambe le gare inizieranno alle 11:30. Chiuderà la tre giorni austriaca lo slalom speciale di domenica 25 con le due manche che scatteranno alle 10:30 e alle 13:30.

Il mondo dello sci italiano auspica che lo scorso fine settimana sia stato quello della definitiva consacrazione per il talento di Giovanni Franzoni. In Svizzera l’azzurro ha dominato il SuperG e centrato il podio in discesa. Come continuerà la sua marcia di avvicinamento alle Olimpiadi? La specialità ha registrato, in ogni gara, un vincitore diverso anche se il dominio in classifica del fenomeno Odermatt appare evidente con quasi cento punti di vantaggio sul secondo.

In discesa il dominio dell’elvetico appare ancora più evidente. Il leader della classifica generale ha infatti vinto tre gare sulle quattro disputate e guida la graduatoria di specialità con un margine di cento punti sul secondo. I tre giorni di prove cronometrate aiuteranno gli atleti ad individuare le linee vincenti e a perfezionare il cruciale lavoro sui materiali. L’Italia si augura di poter proseguire l’eccellente trend che nelle ultime tre gare l’ha vista piazzare un atleta sul gradino più basso del podio.

L’inizio del nuovo anno sta regalando capovolgimenti di fronte costanti. Il norvegese Atle Lie McGrath con il successo di Wengen ha conquistato anche il primato in classifica di specialità. Permane però una situazione di assoluto equilibrio con ben cinque atleti raccolti nel giro di 42 punti e almeno dieci in grado di poter piazzare la zampata vincente.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 20 gennaio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Kitzbuehel

Mercoledì 21 gennaio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Kitzbuehel

Giovedì 22 gennaio

Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel

Venerdì 23 gennaio

Ore 11.30 superG maschile Kitzbuehel

Sabato 24 gennaio

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel

Domenica 25 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Kitzbuehel

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport