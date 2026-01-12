Coppa del Mondo sci alpino Flachau 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom femminile infrasettimanale

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 prosegue senza soluzioni di continuità. Ci stiamo per tuffare nella fase più importante del mese di gennaio che vedrà le atlete divise tra la caccia alla Sfera di Cristallo e la preparazione in vista degli attesissimi Giochi Olimpici di Milano Cortina che si fanno sempre più vicini all’orizzonte dato che prenderanno scena nel mese di febbraio.

Il prossimo impegno per il comparto femminile si vivrà nella serata di domani, martedì 13 gennaio, ovvero lo slalom di Flachau. Alle ore 17.45 andrà in scena la prima manche, mentre alle ore 20.45 toccherà alla seconda. Ci attende il consueto spettacolo tra i rapid gates con la sfida tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast che impreziosirà la serata sulla pista intitolata a Hermann Maier.

Arriviamo all’evento sulle nevi austriache con la classifica generale che vede al comando Mikaela Shiffrin con 823 punti e 120 lunghezze di margine su Camille Rast, reduce dal successo di Kranjska Gora. Terza posizione per Alice Robinson con 484 punti, quinta per Julia Scheib con 460, mentre in quinta troviamo la nostra Sofia Goggia con 428. Per quanto riguarda lo slalom, invece, la classifica vede saldamente al comando Mikaela Shiffrin con 580 punti contro i 362 di Camille Rast ed i 280 di Lara Colturi.

Come seguire gli eventi in tv? Le due manche saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre), in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 13 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom Flachau – diretta su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt)

Ore 20.45 seconda manche slalom Flachau – diretta su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt)

