Ciclocross, l’olandese David Haverdings vince anche a Benidorm. Viezzi in top 5

L’Italia non riesce a centrare la terza affermazione in altrettante gare nell’intensa giornata di Benidorm, ma si conferma tra le nazioni di riferimento del panorama internazionale. David Haverdings si aggiudica la gara Under 23 della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Spagna, mentre Stefano Viezzi centra un piazzamento importante in Top 5.

L’olandese David Haverdings conquista il successo in volata, 48’18” il suo tempo di riferimento, dopo uno splendido duello all’ultimo centimetro con i due compagni di fuga. L’atleta neerlandese è il più lesto nel finale e precede il duo belga formato da Yordi Corsus e da Aaron Dockx, secondo e terzo ad un solo secondo dal vincitore.

Completano la Top 5 il francese Aubin Sparfel che chiude la sua prestazione in quarta posizione con il tempo di 48’20”, ulteriore riprova di una gara molto equilibrata, e l’azzurro Stefano Viezzi, che taglia il traguardo in quinta posizione con il tempo di 48’29” confermandosi tra gli esponenti di punta della categoria.

Il corridore italiano brucia allo sprint il francese Romain Debord, sesto, mentre l’altro transalpino Leo Bisieux chiude in settima posizione con 24” di ritardo. Tommaso Caffueri, l’altro azzurro in gara deve accontentarsi delle posizioni di retrovia e chiude in ventiseiesima posizione a 2’34” dal vincitore.