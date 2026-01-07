Conegliano si scatena a Lodz e firma il tris in Champions League, Haak e Zhu Ting risolutrici

Conegliano ha travolto l’LKS Commercecon Lodz con un perentorio 3-0 (25-14; 25-23; 25-13) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo l’agguerrita battaglia con Novara nell’ultima giornata di Serie A1, le Campionesse d’Europa si sono imposte di forza nella tana dell’arrembante compagine polacca e si sono confermate al comando della classifica generale del gruppo D: tre successi (8 punti), davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara (due affermazioni, 7 punti) e alle tedesche del Dresda (una vittoria, 3 punti).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata alle vincitrici dei cinque raggruppamenti (le seconde classificata e la miglior terza disputeranno un playoff), ma sarà fondamentale lo scontro diretto di ritorno con le anatoliche dopo il sudato sigillo al tie-break conseguito prima di Natale di fronte al proprio pubblico del Pala Verde di Treviso.

Le Pantere hanno preso il controllo delle operazioni nelle battute iniziali del primo e del terzo set, firmando un allungo perentorio che ha tramortito le padrone di casa. Nel secondo parziale, invece, la corazzata veneta è stata costretta a un serrato punto a punto dal sestetto guidato da coach Adrian Chylinski, ma sul 23-23 si è accesa una scatenata Haak: muro e vincente per il micidiale uno-due che ha frenato i tentativi del Lodz di impensierire concretamente le Campionesse d’Italia.

L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 14 punti (55% in attacco, 2 muri), venendo spalleggiata brillantemente dalle schiacciatrici Zhu Ting (15 punti, 60% in fase offensiva e 41% in ricezione) e Nika Daalderop (11 punti, 2 ace, 3 muri), che oggi è stata preferita a Gabi. La regista Joanna Wolosz (un punto) ha ben sfruttato anche la centrale Cristina Chirichella (8 punti, 3 muri), affiancata in reparto da Sarah Fahr nei primi due set (un punto) e poi da Matilde Munarini (4), mentre il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 33% in ricezione. Tra le fila del Lodz le migliori sono state Thana Fayad (10) e Mariana Brambilla (9).