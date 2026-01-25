Conegliano-Scandicci oggi, Coppa Italia volley femminile 2026: orario finale, tv, streaming

Cambia il trofeo, cambia il contesto, ma il copione resta lo stesso: quando il volley femminile italiano arriva al momento della verità, sulla scena ci sono sempre Conegliano e Scandicci. La finale di Coppa Italia 2026, in programma questo pomeriggio alle 15.00 a Torino, è l’ennesima conferma di una rivalità che, nel giro di un anno, è diventata il nuovo baricentro dell’élite europea. L’ultimo incrocio che aveva chiuso la stagione passata era stato quello più pesante, la finale di Champions League, vinta da Conegliano. Poi, a dicembre, la Savino Del Bene si è presa la rivincita più dolce, conquistando in Brasile il Mondiale per Club, primo grande titolo della sua storia. Oggi il cerchio si riapre, con in palio una Coppa Italia che vale molto più di un trofeo nazionale: è un passaggio simbolico nel duello tra le due prime della classifica di Serie A1.

Per Conegliano si tratta di una consuetudine. Le venete tornano all’atto conclusivo per la decima volta, con sette Coppe Italia già in bacheca e una striscia di sei successi consecutivi che racconta meglio di qualsiasi statistica il peso specifico di questa squadra nella competizione. Un’eredità che pesa, ma che il gruppo di Santarelli ha dimostrato di saper gestire anche nella semifinale contro Novara, dominata con un secco 3-0. Una vittoria costruita sulla solidità: cambio palla sempre sotto controllo, ricezione estremamente stabile e la possibilità, per Wolosz, di orchestrare il gioco senza forzature. Haak e Gabi hanno garantito punti e continuità, mentre il muro-difesa ha spento sul nascere i tentativi di rimonta avversari, soprattutto nei finali di set.

Scandicci arriva invece alla prima finale di Coppa Italia della sua storia, ma lo fa con la forza di chi ha già dimostrato di saper reggere il peso delle partite senza appello. La semifinale contro Chieri, vinta 3-2, è stata una prova di maturità: una gara lunghissima, segnata da continui cambi di inerzia e risolta solo al tie-break, grazie a una maggiore lucidità nei palloni decisivi. La squadra di Gaspari ha saputo rimanere aggrappata al match anche nei momenti di difficoltà, sfruttando la qualità della seconda linea e trovando in Avery Skinner un riferimento costante in attacco, ben supportata da Antropova. Un successo che assume un valore ancora più forte considerando il contesto emotivo vissuto dall’allenatore toscano durante la settimana.

La finale di Torino è anche una sfida dentro la sfida. A partire dalla regia, con il confronto tra Asia Wolosz e Maja Ognjenovic, due interpreti che incarnano visioni diverse ma ugualmente efficaci del ruolo di alzatrice. E poi il duello tra opposte, Isabelle Haak contro Ekaterina Antropova, due terminali capaci di spostare gli equilibri con una manciata di palloni.

Il fischio d'inizio è in programma all'Inalpi Arena di Torino alle 15.00 di domenica 25 gennaio.

