Conegliano mostra i muscoli in Turchia! Strapazzato lo Zeren di Malinov, si vola ai quarti di Champions League

Conegliano ha travolto lo Zeren Spor Ankara con un perentorio 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) nel big match che ha animato la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere hanno dettato legge davanti ai 4.700 spettatori del caldo TVF Ziraat Bankkart Hall, espugnando il campo della ricca compagine turca, emersa nella massima competizione continentale grazie a un lauto esborso economico. Dopo il soffertissimo successo ottenuto al tie-break nell’incontro d’andata (annullando tra l’altro dei match point), le Campionesse d’Europa sono state impeccabili in trasferta e hanno così infilato la quinta vittoria nella competizione.

La corazzata veneta, che domenica pomeriggio ha alzato al cielo la settima Coppa Italia consecutiva, si è così garantita il primo posto matematico nel gruppo D e la qualificazione diretta ai quarti di finale: con 5 successi (14 punti) risulta inarrivabile dalle anatoliche (3 vittorie, 10 punti) quando manca una sola giornata al termine della fase a gironi. L’Imoco si conferma tra le otto grandi del Vecchio Continente, mentre lo Zeren Spor dovrà passare dai playoff per garantirsi uno degli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta. Prossimo impegno il 4 febbraio contro le polacche dell’LKS Lodz, importante per essere teste di serie nel tabellone.

Conegliano è stata superlativa nel primo set, quando ha saputo rimontare da 4-11 (parallela di Haak, errore di Lazareva, pallonetto e ace di Gabi, muri di Haak e Fahr) e poi sul 19-19 ha piazzato un micidiale allungo risolutivo, propiziato da un paio di muri di Haak e dalla verve di Gabi. Nel secondo parziale, invece, micidiale break dal 9-9 al 16-10 grazie a due primi tempi di Fahr, due muri di Lubian, un mani-out di Haak e un errore di Lazareva. L’inizio della terza frazione è stato equilibrato, poi sul 12-12 hanno fatto la differenza un primo tempo di Lubian, un errore di Gatina e un ace di Haak: 15-12, Conegliano fiuta la vittoria e se la va a prendere di forza.

Nel sestetto di coach Daniele Santarelli, va annotata la prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (26 punti, 5 muri, 3 ace) sotto la regia di Joanna Wolosz (2), prova impattante anche da parte delle schiacciatrici Gabi (9 punti) e Zhu Ting (8), eccellenti le centrali Sarah Fahr (6) e Marina Lubian (8), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 93% in ricezione. Tra le fila dello Zeren si sono distinte Aleksandra Uzelac (15 punti) e Maja Aleksic (18) dirette dalla palleggiatrice Ofelia Malinov.

CLASSIFICA POOL D: Conegliano 5 vittorie (14 punti), Zeren Spor Ankara 3 vittorie (10 punti), Dresda 1 vittoria (3 punti)*, LKS Lodz 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno, mercoledì 28 gennaio: Dresda-Lodz.