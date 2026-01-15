Conegliano liquida Dresda e firma il poker in Champions League: Haak top scorer nel turnover, Fahr di sostanza

Conegliano ha sconfitto Dresda per 3-0 (25-19; 25-23; 25-19) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile: dopo aver sudato contro Chieri in Serie A1, riuscendo a spuntarla soltanto al tie-break e a conservare il primato in graduatoria con due punti di vantaggio su Scandicci, le Campionesse d’Europa hanno ripreso il filo nella massima manifestazione continentale e hanno regolato la poco quotata compagine tedesca di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno giganteggiato nel primo set, sono state lestissime nel rovente braccio di ferro che ha animato la parte conclusiva del secondo parziale e hanno poi operato un break risolutore nel cuore della terza frazione. Le Pantere si confermando al comando della Pool D con 4 successi (11 punti) davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara (3 affermazioni, 10 punti), alla vigilia dello scontro diretto in programma il prossimo 27 gennaio nella capitale anatolica: sarà un testa a testa decisivo, soltanto il primo posto garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre le seconde classificate disputeranno un playoff.

Parziale turnover tra le padrone di casa: la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella sono rimaste a riposo. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Isabelle Haak (19 punti, 2 muri, 45% in fase offensiva) e il martello Fatoumatta Sillah (13 punti, 44% in attacco) sotto la regia di Jenna Maria Ewert (2).

La centrale Sarah Fahr si è distinta con nove punti (2 muri) venendo affiancata in reparto da Matilde Munarini (4), 8 marcature per la schiacciatrice Nika Daalderop (8), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 50% in ricezione. Al Dresda non è bastata Marta Levinska (20 punti), 8 punti per Jette Kuipers.

CLASSIFICA POOL D: Conegliano 4 vittorie (11 punti), Zeren Spor Ankara 3 vittorie (10 punti), Dresda 1 vittoria (3 punti), LKS Lodz 0 vittorie (0 punti).