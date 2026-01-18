Con che pettorale può partire Federica Brignone a Kronplatz e perché non vale lo status di infortunata

Federica Brignone potrebbe tornare in gara in occasione del gigante di Kronplatz, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio nella località altoatesina. Il condizionale è d’obbligo perché la detentrice della Sfera di Cristallo generale scioglierà le riserve soltanto dopo la sciata sulla pista Erta nella mattinata dell’evento, dunque bisognerà aspettare del tempo per sapere se effettivamente la fuoriclasse valdostana si presenterà al cancelletto di partenza per la prima manche in programma alle 10.30.

La Campionessa del Mondo di specialità si rilancerebbe a livello agonistico a 292 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio occorso il 3 aprile in occasione dei Campionati Italiani, ma l’assenza nei primi sei giganti stagionali del massimo circuito internazionale itinerante ha avuto delle pesanti ripercussioni sul suo piazzamento nella WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza per i vari appuntamenti tra le porte larghe.

Federica Brignone è infatti scivolata al nono posto con 309 punti, alle spalle della croata Zrinka Ljutic (347) e dell’albanese Lara Colturi (311) nella classificata guidata dall’austriaca Julia Scheib (578) davanti alla neozelandese Alice Robinson (565) e alla svedese Sara Hector (490). Il regolamento prevede che le prime sette classificate abbiano un pettorale sorteggiato tra il numero 1 e il numero 7, mentre per le classificate tra l’ottavo e il quindicesimo posto viene estratto un numero tra 8 e 15.

Nel caso in cui dovesse effettivamente gareggiare nel gigante di Kronplatz, Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza con un pettorale tra 8 e 15. La pista potrebbe dunque essere un po’ rovinata e non sarà chiaramente la situazione ottimale, ma è inevitabile dover fare i conti con queste condizioni al rientro dopo un lungo stop. Se l’azzurra dovesse riuscire a ottenere un buon risultato, allora potrebbe sperare di rientrare nella top-7 in vista delle Olimpiadi (prima dei Giochi è previsto anche il gigante di Spindleruv Mlyn (Cechia, sabato 24 gennaio).

Ricordiamo che lo status di infortunata non è utilizzabile: l’azzurra potrebbe sfruttarlo nella stagione 2026-2027 solo se non disputasse più di una gara per specialità nell’annata in corso.