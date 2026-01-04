Ciclismo
Come sta Wout van Aert? Focus sui tempi di recupero del belga
Adesso Wout van Aert può pensare alla riabilitazione. Nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio, il ciclista belga si è sottoposto all’intervento chirurgico programmato a seguito della frattura alla caviglia rimediata a Mol venerdì in occasione della quinta tappa valida per il circuito Exact Cross 2025-2026. Un’operazione perfettamente riuscita, così come comunicato attraverso i canali del Team Visma-Lease a Bike.
“L’intervento è riuscito. Ora Wout inizierà la convalescenza“, queste le parole telegrafiche rilasciate dalla squadra del fiammingo, ritrovatosi a fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione di ciclocross, puntando l’obiettivo sulle Classiche in programma la prossima primavera.
Un punto interrogativo saranno i tempi di recupero. Secondo gli addetti ai lavori solitamente lo stop previsto in casi come quello del belga rientra al massimo nelle quattro settimane, ma ovviamente si dovrà analizzare la situazione dell’atleta giorno dopo giorno per avere più contezza dei fatti.
Intanto, tra i vari messaggi di auguri, non è mancato anche quello di Mathieu van der Poel, il quale attraverso i suoi social ha augurato una pronta guarigione al rivale, nella speranza di vederlo presto di nuovo in strada.