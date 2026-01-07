Come cambia il tabellone di Musetti a Hong Kong con l’eliminazione di Diallo: fuori un big server, ora la sorpresa locale

Lorenzo Musetti ha iniziato il suo 2026 con una vittoria. L’azzurro si è imposto negli ottavi di finale dell’ATP250 di Hong Kong, torneo nel quale è la testa di serie n.1. Si è trattato di un successo in rimonta per il toscano contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Musetti ha accelerato nel secondo e ha prevalso nel terzo. Il risultato finale è stato di 6-7 (3) 6-2 6-4.

Nei quarti di finale, si prevedeva che Musetti avrebbe dovuto affrontare il canadese Gabriel Diallo, noto per la sua abilità sui campi in cemento, opposto al padrone di casa Chak Lam Coleman Wong (n.150 ATP). Tuttavia, la testa di serie n.6 del tabellone ha dovuto arrendersi all’asiatico con il punteggio di 1-6 7-5 7-5. Pertanto, Wong sarà il prossimo avversario di Lorenzo.

Un avversario che il classe 2002 del Bel Paese ha affrontato in una sola occasione in passato, proprio in questo evento. Si fa riferimento alla sfida del 2024, vinta da Musetti con il punteggio di 6-4 7-5. Il n.7 del mondo mira, chiaramente, a una replica per proseguire nel proprio cammino in questo torneo.

Un tabellone che, in caso di qualificazione in semifinale, potrebbe vederlo opposto a uno tra il russo Andrey Rublev (n.3 del seeding) e il portoghese Nuno Borges (n.8 del seeding). Nell’atto conclusivo, i rivali più accreditati sono il kazako Alexander Bublik, l’altro russo Karen Khachanov e il francese Alexandre Muller.

TABELLONE MUSETTI ATP HONG KONG

Quarti di finale – Wong (HKG) [WC]

Semifinale – Rublev [3] / Borges (POR) [8]

Finale – Bublik [2] / Khachanov [4] / Muller (FRA) [7]