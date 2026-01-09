Combinata nordica
Combinata nordica, Schmid sfrutta l’annullamento del segmento di salto e vince la Mass di Otepää
Julian Schmid ha vinto la Mass Start di Otepää, prima delle tre gare individuali previste questo weekend in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica maschile. Il tedesco, quarto nella 10 km con partenza in linea, ha conquistato il primo successo stagionale in Estonia grazie ai risultati del PCR di ieri in seguito all’annullamento del segmento di salto odierno causa maltempo (vento troppo forte).
Schmid si è aggiudicato dunque la quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, beffando per soli 6 decimi di punto il pettorale giallo austriaco Johannes Lamparter (terzo nel segmento di fondo). Podio completato in terza piazza dal norvegese Einar Luraas Oftebro, che festeggia il suo miglior risultato in Coppa del Mondo precedendo in classifica il fratello minore Jens, relegato in quarta posizione dopo aver primeggiato nella 10 km.
Quinto l’esperto tedesco Johannes Rydzek davanti ai fratelli austriaci Thomas e Stefan Rettenegger, mentre chiudono il quadro dei primi dieci il padrone di casa Kristjan Ilves, il giapponese Ryota Yamamoto ed il teutonico Vinzenz Geiger. Buon risultato tutto sommato considerando il format sfavorevole per Samuel Costa, 24° ed il migliore degli azzurri. In zona punti anche Aaron Kostner 34°, mentre restano fuori dalla top40 gli altri italiani Iacopo Bortolas 42° e Alessandro Pittin 43°.