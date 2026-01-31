Combinata nordica

Combinata nordica, nella Compact di Seefeld vince Vinzenz Geiger. Ventunesimo Samuel Costa

Gianluca Bruno

Pubblicato

2 minuti fa

il

Vinzenz Geiger / Lapresse

Seconda vittoria stagionale per Vinzenz Geiger nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Il tedesco dopo Ramsau esulta ancora in Austria: successo nella Compact Race di Seefeld. Rimonta vincente per il classe 1997, che partiva addirittura dalla decima piazza.

Nello sci di fondo ha mostrato la sua classe andando a primeggiare allo sprint e lanciandosi al meglio verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Seconda posizione per il leader di Coppa, Johannes Lamparter, completa il podio Jens Luraas Oftebro.

Quarto è Stefan Rettenegger, quinto invece Ilkka Herola. In casa Italia positiva la performance di Samuel Costa, ventunesimo. Trentaduesimo Alessandro Pittin, trentacinquesimo Aaron Kostner, quarantasettesimo Raffaele Buzzi.

Argomenti correlati:
Exit mobile version