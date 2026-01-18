Combinata nordica
Combinata nordica: Minja Korhonen guida la Gundersen di Oberhof, Dejori 20ma dopo il salto
Si chiude ad Oberhof il weekend dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile con la Gundersen con il salto dal trampolino HS100. Più tardi la frazione di 5 km sugli sci stretti.
A guidare la graduatoria troviamo la finlandese Minja Korhonen che, partendo da un gate più basso (il 28 rispetto al 29 delle rivali), ha trovato 98.5 metri e il punteggio di 139.5.
Al secondo posto troviamo la statunitense Alexa Brabec, nuovamente oltre l’HS, come successo ieri, e staccata di 14”, mentre terza c’è una Ida Marie Hagen pronta a bissare il successo agguantato sabato. Da segnalare la squalifica per la migliore saltatrice del lotto, la norvegese Ingrid Laate.
Una sola azzurra in top-20, si tratta di Daniela Dejori, staccata di 2’31”. Subito dietro Veronica Gianmoena, mentre Greta Pinzani è 27ma.