Combinata nordica
Combinata nordica, Lamparter vince la Mass Start di Seefeld. Buona gara degli azzurri
Johannes Lamparter rispetta il pronostico della vigilia e vince la Mass Start valevole come primo atto del Triple di Seefeld, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Il padrone di casa austriaco si è imposto sulle nevi di casa nella gara inaugurale della XIII edizione del Triple, consolidando il suo pettorale giallo di leader della classifica generale del circuito maggiore.
Si tratta della ventiduesima vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo per il 24enne tirolese, oro iridato nella Gundersen su trampolino grande a Oberstdorf 2021, che portato a cinque le sue affermazioni in stagione grazie ad una prestazione solida in entrambi i segmenti di gara odierni. Dopo la quinta piazza nella 10 km di fondo con partenza di massa, Lamparter ha trovato un ottimo salto sul Normal Hill di Seefeld recuperando quattro posizioni e trionfando con appena mezzo punto di margine sul connazionale Stefan Rettenegger.
Podio numero 13 nel circuito maggiore senza successi per il 23enne austriaco, che ha vissuto una giornata praticamente in parallelo con Lamparter tra fondo e salto venendo beffato a posteriori dalle valutazioni dei giudici più basse rispetto al rivale. Terzo posto a 4.4 punti dalla vetta per il norvegese Andreas Skoglund, che eguaglia il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo ottenendo però il suo primo podio in questo format.
Fuori dalla top3 i due fondisti più competitivi del lotto, con il norsk Jens Luraas Oftebro scivolato in quinta piazza dopo aver primeggiato sugli sci stretti e con il formidabile tedesco Vinzenz Geiger passato dal secondo al quarto posto. Non male (alla luce del format sfavorevole) la prestazione degli italiani di punta, convocati per gli imminenti Giochi Olimpici: 23° Samuel Costa, 31° Aaron Kostner e 32° Alessandro Pittin. Fuori dalla zona punti Raffaele Buzzi 49°.