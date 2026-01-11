Combinata nordica, Lamparter vince la Compact di Otepää. Tre italiani nella top25

Johannes Lamparter ha vinto per distacco l’Individual Compact di Otepää (in Estonia), gara che ha chiuso il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco ha ottenuto il quarto successo della stagione su nove competizioni disputate, archiviando la vittoria n.21 della carriera a livello individuale nel circuito maggiore.

Il 24enne tirolese conserva dunque il pettorale giallo e consolida la sua leadership in classifica generale, facendo un importante passo avanti verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo (dopo quella vinta nel 2023). Lamparter ha sfruttato la sua ottima posizione di partenza nel segmento di fondo sulla distanza di 8 km, dopo essersi attestato al posto d’onore nella prova sul trampolino piccolo, staccando presto il giapponese Ryota Yamamoto e mantenendo fino al traguardo un buon margine di sicurezza sul gruppo degli inseguitori.

La maxi-volata per i restanti gradini del podio ha premiato i quotati tedeschi Johannes Rydzek e Vinzenz Geiger, rispettivamente secondo e terzo a 20″ dalla vetta, mentre la super rimonta del norvegese Jens Luraas Oftebro si è fermata ad un’incollatura dalla top3 con un significativo quarto posto subito davanti al fratello Einar recuperando 21 posizioni sugli sci stretti.

Gara positiva sul fronte italiano, anche grazie ad un format favorevole, con tre atleti capaci di entrare nella top25. Samuel Costa è stato il migliore degli azzurri arrivando 20° (con il pettorale 46), ma hanno ben figurato anche Alessandro Pittin 21° (dal 43° posto) e Aaron Kostner 24° (da 33°).