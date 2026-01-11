Combinata nordica
Combinata nordica: Laate al comando nella Compact Race di Otepää, Pinzani sedicesima nel salto
Ultima gara del weekend per la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica. Spazio alla Compact Race, la prova che vede i distacchi fissi in vista della 5 km sugli sci stretti.
Al comando la miglior saltatrice del lotto, la norvegese Ingrid Laate, che fa la differenza con un balzo di 96,5 metri, nettamente il migliore (punteggio di 129,5).
Come detto però il margine è tutt’altro che ampio: la finlandese Minja Korhonen dista 6”, ma all’arrembaggio c’è la leader di Coppa, Ida Marie Hagen, a 12” e pronta a prendersi l’ennesima vittoria.
In casa Italia discreta la prova di Greta Pinzani, sedicesima. Più staccate Daniela Dejori, 23ma, e Veronica Gianmoena, 27ma.