Combinata nordica: Julian Schmid guida il PCR di Otepää, italiani lontani

Provisional Competition Round ad aprire la tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica che si svolgerà questo weekend in Estonia, precisamente sulle nevi di Otepää.

Sul trampolino piccolo a guidare troviamo Julian Schmid: il tedesco si è issato al comando con il punteggio di 115.4, sfruttando anche la compensazione. Alle sue spalle il connazionale Johannes Rydzek, staccato di 8”.

Vicino anche Thomas Rettenegger: per l’austriaco il salto più lungo di giornata, con 10” di ritardo. Subito dietro ecco il leader della Coppa del Mondo, Johannes Lamparter.

Per quanto riguarda l’Italia, Aaron Kostner ha firmato il miglior risultato azzurro piazzandosi 36°, seguito da Iacopo Bortolas 45°. Alessandro Pittin ha terminato 54°, Samuel Costa è stato squalificato.